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游泳／春季盃王冠閎超人氣 蔡仲南老婆也幫兒女要簽名

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
新泰國一生林芷妍摘下所有人最多的10金。圖／中華民國游泳協會提供
新泰國一生林芷妍摘下所有人最多的10金。圖／中華民國游泳協會提供

為期五天的春季游泳錦標賽今於台中市北區國民運中心落幕，杭州亞運銀牌王冠閎維持一天一項的方式，今天在100蝶以52秒98距全國紀錄0.95秒差距，教練黃智勇和王冠閎對以賽代訓的成果都覺得滿意。

春季游泳錦標賽今結束最後一天賽程，加上另一批在菲律賓參加亞洲分齡泳賽的中華隊選手獲得4金16銀15銅佳績，泳協祕書長曾正宗表示，「在大部份主力選手未參加下，今年亞分賽卻是這幾年以來最好的成績，參加的選手都是潛力選手，也代表了台灣中生代選手已經逐漸成型，慢慢在走出過往疫情時期成績停滯的現象。」

泳協在去年開始也銳意革新賽制，將比賽分成A級全國賽和B、C級區域賽，都獲得不錯的迴響，祕書長曾正宗說：「原本以為將A級全國賽設時間限制會減少人數，但這次春季賽人數不減反增到破千人參賽，但因為選手擇重點項目參賽，反而不會像過去組別有太多人參賽導致賽程冗長的現象，同時也要感謝體育署長鄭世忠的支持，讓台灣游泳潛優小將的移地訓練可以持續進行，成功助台灣游泳中生代逐漸成型，將為台灣游壇未來帶來更多的希望。」

杭州亞運銀牌王冠閎依舊是這次春季賽的全場焦點，雖然在上午100蝶預賽輕鬆游只游出56秒34，還略遜於傅堃銘的56秒07晉決賽；但下午100蝶決賽中，王冠閎就火力全開一起跳後就開始領先，最後順利再以52秒98摘下第5金。

雖然100蝶成績距去年全運游出的全國紀錄52秒03還有0.95秒差距，但在還沒有調整下，王冠閎還是挺滿意這次春季賽的成績，他說：「雖然在某些細節上，包括跳水和轉身的部份都還要再加強，但成績還是可以的。」

王冠閎每次比完賽現場就排起長長的人龍想跟他要簽名和合照，今天甚至連前職棒球星蔡仲南老婆都奉有在游泳的兒女之命來跟王冠閎索要簽名，全運鐵人三項連霸金后張嘉家也跟著友人在排隊人龍中等待簽名，展現超人氣。

在所有參賽的選手部份，又以13至14歲女子組新北新泰國一生林芷妍表現最佳，她今在女子50自、100蝶和100仰再添3金，屢積個人8金加上接力2金共10金，成功開起十金店，13至14歲組男子林口國中蘇柏陵以7金居次。

前職棒球員蔡仲南老婆（左）也奉兒女之命跟王冠閎要簽名和拍照。圖／中華民國游泳協會提供
前職棒球員蔡仲南老婆（左）也奉兒女之命跟王冠閎要簽名和拍照。圖／中華民國游泳協會提供

亞運 王冠閎 體育署

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