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印地安泉女網／神奇謝淑薇！單打逆轉排名高600種子選手

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

今年澳網已宣告從大滿貫賽單打「退休」的我國「一姊」謝淑薇，本周印地安泉女網賽單、雙並行，今天單打會外賽首輪面對列13種子的俄羅斯拉斯莫娃（Kamilla Rakhimova），謝淑薇首盤失守後演出逆轉勝，成為超過2小時馬拉松大戰勝家，朝會內賽前進一步。

謝淑薇女雙世界排名高居世界第2，單打只排696名，不過首輪碰世界排名94的拉斯莫娃展現韌性，首盤雖以3：6失守，但第二盤把握住第4局破發機會，以6：3扳回一城。

決勝盤謝淑薇第一個發球局就遭破，所幸隔局馬上回破，接續兩人上演破發大戰，從第5局開始連續5局都互破發球局，謝淑薇憑藉多一個破發球局優勢，加上第10局城關「關門」，最終以6：4拿下勝利，在2小時又20分鐘大戰出線。

賽前謝淑薇形容報名單打是要「體驗刺激感」，首輪過關連自己都有些不可置信；她第二輪將遭遇列會外第3種子的日本對手日比野菜緒，奪勝就能拿到會內門票。

謝淑薇還將爭取生涯第4座印地安泉女雙金盃，早從2014年她就和中國「金花」彭帥捧冠，2018年和捷克搭檔史翠卡娃（Barbora Strycova）封后，2021年和比利時梅騰絲（Elise Mertens）再登頂。

澳網 羅斯 謝淑薇

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