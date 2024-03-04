PGA／高知特菁英賽最終回未完賽 俞俊安晚間續拚冠

PGA高知特菁英賽今天原訂舉行的最終回合，受到惡劣天氣影響，到天黑時還有26人未能完賽，其中包括有爭冠機會的台灣雙雄俞俊安、潘政琮，大會宣布將於今晚9時補賽。

總獎金900萬美元（約新台幣2.8億元）的美國職業高爾夫協會（PGA）高知特菁英賽（CognizantClassic），今天原訂進行完第4回合，沒料到天公不作美，因為下雨等天氣因素比賽打打停停，最終在晉級的68名球員中，有26人未能在天黑前完賽。

大會因此宣布，將於台灣時間今晚9時進行最終回合的補賽，來決定冠軍屬誰。

前3回合打完暫時以3桿落後的台灣好手俞俊安，也是未能準時完賽的其中一人，他在打完前8洞抓下1個博蒂後就被迫收工，而俞俊安暫時以總桿數低於標準11桿並列第8。

至於另一好手潘政琮同樣未能完賽，他打完前9洞抓2博蒂、吞2柏忌繳出平標準桿的成績，讓他總排名下滑19位，目前以總桿數低於標準9桿暫並列第28名。

在最終回合還未補賽完成前，暫時以打完前7洞的美國選手艾克羅特（Austin Eckroat），以低於總桿數15桿的成績暫居領先位置。