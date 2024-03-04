羽球／王齊麟曝飯店遭小偷、房門被開 戴資穎：本來是我房間
超級750系列的法國羽球公開賽將在3月5日開打，不料我國羽球一姊戴資穎和男雙好手王齊麟都發文指出，選手飯店出現闖空門和行李箱被偷走的狀況。
王齊麟昨天發IG限時動態，LINE群組有人提醒選手，出現闖空門事件，闖入的不是房務人員，也沒事先敲門，「請大家不在房間時，掛上請勿打擾牌，護照和財務放保險箱或隨身攜帶。」
接著又有訊息顯示，「有人房門突然被打開，對方看到裡面有人馬上關起來，追出去已看不到人影，再次提醒選手晚上睡覺要記得鎖門，並在門口放置東西阻擋開門，請各位提高警覺！」
戴資穎也在IG發文指出，這次住的附近好像有點危險，「我還在嘗試各種方法，看要怎麼把門卡住，因為本來半夜被開門的房間，其實是我的。」。所幸許多熱心網友分享如何卡住房門，小戴發文透露已成功把門卡住，「應該可以安心睡覺了，謝謝大家一直幫我想辦法。」
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