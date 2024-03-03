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拳擊／為家人而戰！杜柏緯、郭怡萱奧運資格賽打頭陣

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
郭怡萱（左）國際賽初試啼聲就是奧運資格賽。圖／中華拳擊協會提供
郭怡萱（左）國際賽初試啼聲就是奧運資格賽。圖／中華拳擊協會提供

在義大利布斯托阿西齊奧舉行2024巴黎奧運拳擊第一次世界區資格賽，台灣時間今天凌晨2點完成抽籤，中華隊由男子51公斤級的杜柏緯與女子50公斤級的郭怡萱打頭陣，備受矚目的女子54公斤級黃筱雯與66公斤級的陳念琴首輪輪空。

奧運世界區資格賽於當地時間3日展開首日賽程，杜柏緯去年11月遭逢弟弟車禍離世，在照顧家庭與延續選手生涯間陷入兩難，內心掙扎許久一度想棄賽。

「教練與協會都跟我說，放棄很可惜，我也掙扎好久，但是弟弟走了，家庭就沒人照顧。」杜柏緯說，以前有弟弟在家幫他照顧家裡人，他可以專心練拳擊，現在必須由他擔起責任。

杜柏緯在盡量不中斷練習的情況下，來回奔波於新竹與國訓中心，在新竹就回母校成德高中訓練，順便就近照顧家庭，他也坦承備戰狀況不算順利。

「已經習慣這裡（義大利）的狀況，但沒有到很好，還要降體重，有點緊張技術方面做不好。」杜柏緯提到，自己能做的就是拚盡全力，以所有能力去發揮。

杭州亞運時，杜柏緯已有計畫退役，世界區資格賽若未能出線，義大利之行就是國手生涯最後一舞，未來會朝拳擊運動相關領域發展。

杜柏緯將在3日出戰來自查德的阿洛泰（Theophilus Allotey），表定下午1點出賽，郭怡萱對手是肯亞的翁加雷（Christine Ongare），晚上7點後登場。

就讀清華大學的郭怡萱，過去對拳擊並無興趣，是因哥哥意外去世後，決定替哥哥完成夢想，在拳擊賽事奪牌而改練拳擊，身高雖僅150公分，但潛力受到看好。

指導教練柯文明指出，郭怡萱年紀非常輕，第一個重大國際賽就是奧運資格賽，之前的訓練上進步幅度非常明顯，且對手她都不認識，壓力不見得大，「我們就看看她能展現多少訓練成果。」

至於另一位子弟兵陳念琴，柯文明表示陳念琴狀況不錯，加上賽程比較靠後，有較多時間調整，過去也嘗試了一些新戰術，也藉由這次比賽檢視能發揮到什麼樣的狀態；陳念琴的對手為特里貝洛娃 （Jessica Triebelova），兩人的交手表定8日進行。

而黃筱雯的對手將從亞美尼亞哈洽圖良（Tatevik Khachatryan）與智利選手布拉沃（Denisse Bravo）間的勝方誕生，兩人和黃筱雯皆無交手紀錄。

黃筱雯指導教練劉宗泰表示，黃筱雯的鬥志很高昂，訓練時就顯露對上場比賽的強烈渴望。由於首輪輪空，因此黃筱雯原訂3月4日的首戰跳過，7日才會出賽。

拳擊 陳念琴 黃筱雯

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