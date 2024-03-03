PGA／高知特菁英賽第3天 俞俊安落後3桿將爭冠
台灣男子職業高爾夫好手俞俊安今天在PGA高知特菁英賽第3回合繳出70桿，以3天低於標準10桿的203桿暫並列第4，僅落後領先者3桿，另1名台灣好手潘政琮暫並列第9。
總獎金900萬美元（約新台幣2.89億元）的美國職業高爾夫協會（PGA）高知特菁英賽（CognizantClassic），今天進行第3回合，俞俊安全場抓下2個博蒂、吞下1柏忌，繳出低於標準1桿的70桿，3天結束後，落後給包括愛爾蘭好手勞瑞（Shane Lowry）在內的3名並列領先者。
俞俊安賽後在接受大會訪問時說，其實一整天的揮桿和擊球都發揮得蠻不錯，打得也都很紮實，「我只是錯失了很多推桿，我想要多加練習一下，明天決賽日可以讓推桿好一點」。
俞俊安在今年的PGA已經參加過6場比賽，其中在美國運通銀行高球賽、農保公開賽分別獲得並列第3、並列第6的好成績，若能繼續在高知特菁英賽獲得好成績，就可取得下一場阿諾帕瑪邀請賽的參賽資格。
潘政琮今天也有好表現，他全場抓下3個博蒂、吞下1次雙柏忌繳出70桿，讓他3天以低於標準9桿的204桿暫並列第9名，同樣保有爭冠機會。
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