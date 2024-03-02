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滑冰世青賽／李宇翔畫下青年賽完美句點 放眼冬奧資格

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
李宇翔完成生涯最後一場世青賽後將朝成人組賽事邁進。記者曾原信／攝影
李宇翔完成生涯最後一場世青賽後將朝成人組賽事邁進。記者曾原信／攝影

我國男子花式滑冰好手李宇翔今天在2024世界青年滑冰錦標賽長曲拿下126.73分，刷新個人賽季新高，總分193.26分不僅也是賽季新高，同時也是李宇翔在青年組國際賽事的個人新高，他賽後直言，對於接下來將轉戰成人組賽事，這次世青賽算是為青年賽事畫下完美句點。

李宇翔日前在短曲就拿下66.53分創下個人賽季新高並以排名第13名晉級到長曲，而今天他也被排在第二組第3位出場，儘管開賽後第二個動作三周半跳就因為圈數不足遭到扣分，但最終仍是穩定完成了所有的動作，並獲得126.73分，三項分數都創下個人賽事新高。

李宇翔比賽完後展示觀眾拋下的娃娃，並且一度「腿軟」，直接倒在娃娃堆中。記者曾原信／攝影
李宇翔比賽完後展示觀眾拋下的娃娃，並且一度「腿軟」，直接倒在娃娃堆中。記者曾原信／攝影

對於在比賽結束後一度掩面露出驚訝表情，李宇翔也解釋，雖然今天比賽過程有一些小瑕疵，但沒想過能把所有動作穩定的執行完成，最終更是突破190分的門檻，「整體表現算是有比預期好一點，沒有到最好但也沒有重大失誤，比到一半時就已經覺得有點累，希望接下來的成人組賽事能夠更完美的呈現。」

這次世青賽也是李宇翔青年級賽事的最後一場比賽，他表示能夠晉級到長曲且總分也在前20名，已經算是為自己青年賽事畫下一個完美句點。

談到接下來備戰成人賽事，李宇翔坦言，現階段自己與成人組選手相比，不論是技術、滑行、步伐還是表演都還有很大的進步空間，但也已經開始針對「四周跳」做準備，且成功率已經有6至7成，他也說：「接下來會再排一首新曲子，但時間並不是那麼充裕，目標是爭取2026年冬奧的資格。」

李宇翔比賽完後展示觀眾拋下的娃娃，並且一度「腿軟」，直接倒在娃娃堆中。記者曾原信／攝影
李宇翔比賽完後展示觀眾拋下的娃娃，並且一度「腿軟」，直接倒在娃娃堆中。記者曾原信／攝影
李宇翔完成生涯最後一場世青賽後將朝成人組賽事邁進。記者曾原信／攝影
李宇翔完成生涯最後一場世青賽後將朝成人組賽事邁進。記者曾原信／攝影

冬奧 花式滑冰

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