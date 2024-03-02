快訊

影／讀賣巨人啦啦隊「VENUS」8人跨海應援 賽前亮相吸睛

高雄前鎮油槽清洗工安事故 工人身亡！李長榮發布聲明了

總統府憲兵中彈亡！死者父兄北上相驗 死因出爐

PGA／高知特菁英賽次輪 俞俊安暫並列第4

中央社／ 台北2日電
旅美高球好手俞俊安。 路透
旅美高球好手俞俊安。 路透

旅美高球好手俞俊安潘政琮今天在美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）高知特菁英賽次輪各揮出67桿、68桿，俞俊安兩輪以低於標準9桿的133桿暫居第4，僅落後領先的美國選手考利2桿。

上個賽季受手腕傷勢所擾的潘政琮上週抱病參加墨西哥公開賽，最終以並列第3完賽，順利取得今年全卡參賽資格，本週轉戰在美國佛羅里達州舉行的高知特菁英賽。

潘政琮延續上週火熱的手感，高知特菁英賽首輪與俞俊安雙雙打出66桿，並列第9；今天次輪射下5鳥、2柏忌，以68桿繳卡，2輪累計134桿，暫時並列第6。

本季是俞俊安轉戰職業第2個賽季，他今年表現出色，曾在1月美國運通菁英賽、農保公開賽分別獲得第3、第6佳績。

仍在尋求美巡賽首冠的俞俊安今天次輪前9洞進帳2鳥，轉場後再添3鳥、1柏忌，單日打出67桿，2輪總桿數133桿，暫時並列第4。

高知特菁英賽次輪因天候因素，部分選手未能完賽，只能在當地時間2日再戰，曾在2018年車禍受傷的美國選手考利（Bud Cauley），本週是他近4年多以來第3次參加美巡賽，他靠著次輪6鳥零柏忌的完美演出，揮出65桿，2輪合計131桿，暫居第1，握有1桿領先優勢。

俞俊安 潘政琮 高爾夫

延伸閱讀

PGA／拖病體墨西哥並列第3 潘政琮取得全卡資格：謝謝上天眷顧

高球／回美國故鄉出賽 俞俊安鳳凰城公開賽拚冠

PGA／AT&T職業業餘配對賽 俞俊安34名續保爭冠資格

PGA／俞俊安近況夯 圓石灘職業業餘配對賽拚首冠

相關新聞

PGA／高知特菁英賽次輪 俞俊安暫並列第4

旅美高球好手俞俊安、潘政琮今天在美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）高知特菁英賽次輪各揮出67桿、68桿，俞俊安兩輪以低於標準...

燃燒「格鬥魂」 TAIWAN泰拳隊獲資助參加世界錦標賽

對於體育贊助不遺餘力的愛爾麗集團董事常如山，繼去年亞洲帕拉運動會大方發出600多萬元獎金後，今再捐出20.6萬元資助16...

滑冰世青賽／女子長曲日本演頂尖對決 我國14歲蔡玉鳳23名

2024世界青年滑冰錦標賽昨天進行女子長曲項目，並上演兩位未來之星日本島田麻央與南韓申智雅的頂尖對決，最終島田麻央以總分...

滑冰世青賽／頂尖對決再勝申智雅 島田麻央完成2連霸

2024世界青年滑冰錦標賽今天進行女子組長曲項目，在壓軸的最後組別中也上演日本島田麻央與南韓申智雅的頂尖對決，最終島田麻...

滑冰世青賽／蔡玉鳳摔倒仍堅持完賽 賽後盼盡地主之誼

2024世界青年滑冰錦標賽今天進行女子組長曲賽事，我國14歲小將蔡玉鳳雖然在後內點冰三周跳（Triple Flip Ju...

滑冰世青賽／冰舞奪冠熱門 美國組合想嘗試珍奶

2024年世界青年滑冰錦標賽，今天稱霸冰舞短曲項目的「美國組合」馬爾克洛夫、內塞特笑說，昨天原本想嘗試珍珠奶茶，可惜不會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。