PGA／高知特菁英賽次輪 俞俊安暫並列第4
旅美高球好手俞俊安、潘政琮今天在美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）高知特菁英賽次輪各揮出67桿、68桿，俞俊安兩輪以低於標準9桿的133桿暫居第4，僅落後領先的美國選手考利2桿。
上個賽季受手腕傷勢所擾的潘政琮上週抱病參加墨西哥公開賽，最終以並列第3完賽，順利取得今年全卡參賽資格，本週轉戰在美國佛羅里達州舉行的高知特菁英賽。
潘政琮延續上週火熱的手感，高知特菁英賽首輪與俞俊安雙雙打出66桿，並列第9；今天次輪射下5鳥、2柏忌，以68桿繳卡，2輪累計134桿，暫時並列第6。
本季是俞俊安轉戰職業第2個賽季，他今年表現出色，曾在1月美國運通菁英賽、農保公開賽分別獲得第3、第6佳績。
仍在尋求美巡賽首冠的俞俊安今天次輪前9洞進帳2鳥，轉場後再添3鳥、1柏忌，單日打出67桿，2輪總桿數133桿，暫時並列第4。
高知特菁英賽次輪因天候因素，部分選手未能完賽，只能在當地時間2日再戰，曾在2018年車禍受傷的美國選手考利（Bud Cauley），本週是他近4年多以來第3次參加美巡賽，他靠著次輪6鳥零柏忌的完美演出，揮出65桿，2輪合計131桿，暫居第1，握有1桿領先優勢。
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