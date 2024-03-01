連8年獲「運動i台灣」特優獎 台中運動風氣持續提升
台中市積極推展全民運動，執行教育部體育署「運動i台灣2.0計畫」連續8年獲頒績效「特優獎」，成績斐然；昨天由台中市運動局長李昱叡主持期初會議，並代表市長盧秀燕感謝中央支持台中各項體育運動團隊，在活動數、預算和參與團隊連年增加下，帶動台中運動人口及運動風氣持續提升。
李昱叡表示，台中市今年執行「運動i台灣2.0計畫」經費補助為全國第一，高達3,944萬餘元，共237個專案，將辦理包括銀髮族、兒童、女性、身心障礙及原住民族等全民運動；此外，運動種類拓增至冰壺、獨木舟、龍舟、街舞、自行車及足球等項目，提供市民豐富多元的運動選擇。
代表體育署出席的中央訪視委員教授黃泰源及張博能紛紛表示，在市長盧秀燕和運動局的努力下，台中運動推展績效優良。此外，台中勇奪全民運動會4連霸佳績、全運會獲頒行政院長獎、全障運全國第二等佳績，成績大幅提升有目共睹，表達高度肯定。期許市府和各體育運動團體通力合作，持續提高台中運動人口，推展全齡化運動。
李昱叡指出，在盧秀燕運動政策擘劃下，持續充實軟、硬體資源。台中市在運動建設方面，投入逾百億的預算，包括率全國之先首創「國民暨兒童運動中心」，目前已啟用7座且有5座興建中，另成功啟用全國首座國際壘球園區，而全國首座國際足球運動園區也已動工。此外，市民期盼的「台中巨蛋體育館」也即將在今年3月動工，未來將繼續推動台中運動發展。
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