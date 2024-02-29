拳擊／黃筱雯、陳念琴領軍 中華隊出征奧運世界區資格賽

中華拳擊代表隊，今晚11點啟程飛往義大利，參加2024年巴黎奧運第一次世界區資格賽，全隊由黃筱雯與陳念琴領銜，共2男3女5名選手，爭取通往巴黎的入場券。

中華隊去年杭州亞運已取得4席參賽資格，分別是女子57公斤級的林郁婷、60公斤級吳詩儀、男子63.5公斤級的賴主恩和71公斤級甘家葳。

黃筱雯亞運止步8強、無緣奧運門票，2024年賽季開始後，1月赴越南移地訓練、比賽，2月又開拔到西班牙參加國際邀請賽，赴義大利前的最後備戰時刻則在母校蘭州國中訓練。

黃筱雯教練劉宗泰指出，黃筱雯亞運沒能取得奧運資格有點失落，歷經一連串密集訓練後，就讓她在最熟悉且能很放鬆的情況下訓練，因她家就在學校對面，能減輕即將參加奧運資格賽的壓力。

「只要讓筱雯過（資格賽）這一關，她信心會大幅提升，因為之前看隊友都拿到資格，自己卻沒拿到，心情受到點影響。」劉宗泰說。

沒能在杭州摘下亞運門票，黃筱雯坦承心情有些失落，「畢竟第一次的機會就這樣溜掉，又要重新準備資格賽，壓力還是會有，但我抱持平常心，亞運就是太想拿到而失落感太重。」

陳念琴雖在亞運女子66公斤級奪銅，但所屬量級須晉級金牌戰才能拿到奧運資格，她4強敗給地主選手楊柳無緣爭金，今年2月也曾赴西班牙參加國際邀請賽，並在70公斤級奪金。

陳念琴的指導教練柯文明表示，國外移地訓練以強化戰術提升穩定性為主，主要假想敵都已確定奧運資格，只要注意好身體狀況，機會還是不小。

除黃筱雯、陳念琴外，女子選手還有50公斤級的郭怡萱參賽，她從1月的國手選拔中脫穎而出，成德高中畢業，目前就讀清華大學，是陳念琴的小師妹。

男子選手方面，51公斤級的亞運國手杜柏緯與曾在世錦賽擊敗香港職業金腰帶得主曹如星的李承威，參加男子57公斤級。

第一次世界區資格賽，中華隊選手所參賽的量級，均取前4名獲得奧運資格，比賽城市位於布斯托阿西齊奧，當地時間3月3日展開首日賽程，中華隊由杜柏緯率先出戰，郭怡萱與黃筱雯以及李承威於3月4日出賽；若此次未能叩關奧運，5月底在泰國曼谷的第二次世界區資格賽是最後機會。