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桌球／莊智淵曬寶貝兒子笑稱獲加持 幫瑪爾濟斯找失主超暖心
「桌球教父」莊智淵日前領軍中華隊桌球男團，征戰2024年釜山世界團體桌球錦標賽，最終奪下銅牌，取得巴黎奧運團體賽門票。莊智淵今天發文曬出兒子寫道：「原來是還有兒子的現場加持。」
中華男團接連擊敗瑞典和德國，可惜4強賽不敵法國。這是男團自2014年世錦賽後，再度摘下銅牌，追平隊史最佳成績。
莊智淵昨天在社群媒體曬出與兒子合照，發文表示：「原來是還有兒子的現場加持，這表情好像是在說『表現還可以，饒你一命』。」
莊智淵還透露昨天中午在高雄鼓山區滯洪池附近，發現疑似走丟的瑪爾濟斯，並公布毛孩特徵是男生、有帶項圈，帶至醫院後掃無晶片，目前還沒有結紮，獸醫初判年紀約7歲左右。最終真的成功找回失主，莊智淵的暖心舉動獲許多網友稱讚。
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