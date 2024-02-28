滑冰世青賽／雙人短曲項目 喬治亞組合技壓全場
2024年世界青年花式滑冰錦標賽今天在台北小巨蛋登場，首日的雙人短曲項目，由喬治亞組合貝魯拉瓦、梅特爾基娜以71.53分技壓全場，暫居領先位置。
現年21歲的喬治亞小將貝魯拉瓦（LukaBerulava），曾在2022年與搭檔莎菲娜（KarinaSafina）勇奪國際滑冰總會（ISU）世界青年花式滑冰錦標賽的雙人組冠軍。不過兩人在去年選擇拆夥，貝魯拉瓦改與梅特爾基娜（Anastasiia Metelkina）搭檔，並在今年1月的歐洲花式滑冰錦標賽聯手拿下銀牌。
合作不到1年時間，貝魯拉瓦、梅特爾基娜的強勢組合，不僅征服青年組賽場，更證明在成年組也具備競爭力，如今參加2024年世界青年花式滑冰錦標賽，兩人被分在第4組出賽，也繳出近乎完美表現，以71.53分技壓全場，暫居領先位置，有望問鼎金牌。
賽後接受媒體訪問時，貝魯拉瓦表示，很開心成績又再更進步，「未來也會持續加油。」梅特爾基娜則透露，珍惜每次比賽機會，尤其是參加這樣的盛會。
另外，「美國組合」王路可（Luke Wang）、佛羅雷斯（Olivia Flores）以62.33分暫居第2，「加拿大組合」勞倫特（Charly Laliberte Laurent）、肯特（Martina Ariano Kent）則暫居第3。王路可用中文向台灣滑冰迷表達感激，並透露期待明天的長曲項目，自己也對準備狀態充滿信心。
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