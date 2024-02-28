2024國際自由車環台賽桃園登場 橫跨10行政區嚴格交管

「2024國際自由車環台賽-桃園市站」將在3月11日舉行，今年賽事延續經典路線，自桃園市政府出發，經台3、4、7、15、61、66線等10個行政區道路，最後抵達終點角板山仁愛停車場，總長約123.79公里。由於將有各國好手齊聚，為使活動圓滿順利，桃園市警局已規劃實警演練，比賽當天將嚴格管制賽道，以確保競賽安全。

為確保各國參賽選手安全，並減少交通影響，桃園市警局提出4項精進作為，包括建置聯合指揮所並由局長坐鎮，強化指揮及勤務運行。將「比賽影像」透過M-POLICE及天羅地網系統即時傳輸至指揮所，掌握競賽全般狀況。3次複式全路線會勘，確保賽道安全。「精準式」交通管制，在選手車隊即將抵達前實施管制，禁止人車通行或穿越（緊急救難車輛除外），車隊通過後解除管制，預估僅花費約5至10分鐘，減少用路人等候時間。

為使活動圓滿順利，桃園市警局已規劃實警演練，3月11日比賽當天將嚴格管制賽道，以確保競賽安全。圖／警方提供

為讓大型國際賽圓滿順利，並維護選手及用路人安全，桃園市警局將在3月4日上午10點舉行實警演練，全程模擬比賽行進狀況並實施交通管制，因參賽選手為各國翹楚，競賽中為提高騎乘速度及運用相關技巧，可能「跨越到對向車道」，將嚴格管制賽道。

桃園市警局將在3月4日上午10點舉行實警演練，全程模擬比賽行進狀況並實施交通管制。圖／警方提供

因此交通警察大隊長鄭文銘表示，將針對「無實體」分隔島路段實施「雙向交通管制」、「有實體」分隔島路段採「順向嚴格管制，對向開放通行」，以確保競賽安全性。強調辦理國際級賽事是國家榮譽，也是台灣之光，請用路人給予熱情與支持，耐心配合管制，桃園市警局將盡力縮減管制時間，詳細競賽路線、時間可至「2024國際自由車環台公路大賽官網」查詢。