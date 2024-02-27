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聖地牙哥女網／逆轉勝！詹皓晴闖8強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
詹皓晴（左）和墨西哥夥伴歐兒摩絲在聖地牙哥女網賽上演逆轉勝。圖／劉雪貞提供
詹皓晴（左）和墨西哥夥伴歐兒摩絲在聖地牙哥女網賽上演逆轉勝。圖／劉雪貞提供

總獎金92萬美金的聖地牙哥女網賽本周登場，列第4種子的我國詹皓晴和墨西哥夥伴歐兒摩絲（Giuliana Olmos）今天上演逆轉勝，在「超級搶10」拍落俄羅斯布林柯娃（Anna Blinkova）／澳洲薩維爾（Daria Saville），率先搶進8強。

台墨組合多哈、杜拜女網賽都提前落馬，轉戰美國再度以種子身份出擊，首戰就打得辛苦，面對俄澳聯軍雖在開賽連破2個發球局，但4：0絕對領先沒能維持，5：1時遭對手連趕4局扳平，「搶7」中更陷入0：5落後，反以6：7（2：7）讓出首盤。

第二盤台墨組合雖連破對手2個發球局，但自己頭2個發球局也都失守，憑藉第9局關鍵破發才以6：4扳平盤數。

決勝的「超級搶10」中，台墨組合前10分就搶下8分，優勢也沒再失去，最終以10：5迎接勝利。

另名台將吳芳嫺本周改搭日本青山修子，首戰就要碰名列頭號種子的地主組合皮古拉（Jessica Pegula）／卡胡琪（Desirae Krawczyk）。

吳芳嫺 羅斯 詹皓晴

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