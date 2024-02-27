電競／台將帶300美元奪冠獲百萬美元 協會祝賀網嗆：關你屁事

台灣電競選手UMA（Kagami）只帶300美元（約新台幣9500元），就前往美國征戰「快打旋風6」電競賽事卡普空盃，最終獲得冠軍，還獲得100萬美元(約台幣3100萬)獎金。中華民國電子競技運動協會第一時間發文祝賀，卻被質疑沒贊助還蹭熱度，遭網友們罵翻。

據媒體報導，雖然主辦方提供機票等費用，但UMA仍因預算問題，打算一天只吃一餐，後來靠著現場給他的餐券和餐食，加上飯店提供的瓶裝水過日。

UMA奪冠消息傳回台灣後，中華民國電子競技運動協會迅速發文寫道，「恭喜台灣選手Kagami擊敗香港選手奪冠，首次參加卡盃即拿下最高榮耀。」

貼文一出，引發大批網友撻伐，許多人貼上統神（網紅）的知名梗圖「你是誰啊 關你屁事」，還有人開嗆，「貢獻度0 蹭熱度100」、「速度超快欸，什麼都沒做立馬蹭，不愧是邪會」、「十年快打無人問 一舉成名協會蹭」。