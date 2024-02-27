快訊

傻眼！逛東區服飾店「低消60元」只有襪子能湊 店家回：營業方式不同

只帶9500元！台將赴美征戰靠瓶裝水過日奪冠 電競協會祝賀遭嗆：關你屁事

房產E點靈／我不是牆我是房 高雄「紙片屋」專家揭優勢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

電競／台將帶300美元奪冠獲百萬美元 協會祝賀網嗆：關你屁事

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣電競選手UMA奪冠。 截圖自中華民國電子競技運動協會FB
台灣電競選手UMA奪冠。 截圖自中華民國電子競技運動協會FB

台灣電競選手UMA（Kagami）只帶300美元（約新台幣9500元），就前往美國征戰「快打旋風6」電競賽事卡普空盃，最終獲得冠軍，還獲得100萬美元(約台幣3100萬)獎金。中華民國電子競技運動協會第一時間發文祝賀，卻被質疑沒贊助還蹭熱度，遭網友們罵翻。

據媒體報導，雖然主辦方提供機票等費用，但UMA仍因預算問題，打算一天只吃一餐，後來靠著現場給他的餐券和餐食，加上飯店提供的瓶裝水過日。

UMA奪冠消息傳回台灣後，中華民國電子競技運動協會迅速發文寫道，「恭喜台灣選手Kagami擊敗香港選手奪冠，首次參加卡盃即拿下最高榮耀。」

貼文一出，引發大批網友撻伐，許多人貼上統神（網紅）的知名梗圖「你是誰啊 關你屁事」，還有人開嗆，「貢獻度0 蹭熱度100」、「速度超快欸，什麼都沒做立馬蹭，不愧是邪會」、「十年快打無人問 一舉成名協會蹭」。

相關新聞

網球／打得太掙扎 英國希望鬆口「職業生涯只剩幾個月」

生涯握有3座大滿貫的「英國希望」墨瑞（Andy Murray），今年打得掙扎，包括澳網在內的開季前4站都是「一輪遊」，本...

排球／剛果210公分長人想歸化！有望成我國最高排球員

112學年大專排球聯賽（UVL）公開一級複賽昨天起在彰化師大點燃戰火，尋求公開男一級3連霸的中原大學，原本就有來自蓋亞那...

電競／台將帶300美元奪冠獲百萬美元 協會祝賀網嗆：關你屁事

台灣電競選手UMA（Kagami）只帶300美元（約新台幣9500元），就前往美國征戰「快打旋風6」電競賽事卡普空盃，最終獲得冠軍，還獲得100萬美元(約台幣3100萬)獎金。中華民國電子競技運動協會

NFL／2連霸名帥獲聯盟最高薪續約 里德留酋長造王朝

NFL實至名歸的最高薪新約！帶領酋長二連霸的主帥里德據傳將獲得2千萬美元年薪，被認為是聯盟最高薪主帥。NFL主帥薪水通常不公開，外媒透露有6名主帥年薪超過1千5百萬美元，而剛拿下二連霸的名帥里德，正在

電競／僅帶300美元赴美征戰 我選手Kagami《快打旋風6》奪冠

台灣電競選手Kagami身上僅帶著300美元（約新台幣9500元），即飛往美國征戰「快打旋風6」電競賽事卡普空盃，最後順...

亞洲自由車場地錦標賽 台奪4金5銀4銅

第43屆亞洲自由車場地錦標賽暨第30屆亞洲青年自由車場地錦標賽，昨天傍晚在印度首都新德里落幕，台灣隊總計奪下4金5銀4銅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。