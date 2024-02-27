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亞洲自由車場地錦標賽 台奪4金5銀4銅

中央社／ 新德里27日專電
亞洲青年自由車場地錦標賽21日至26日在印度新德里舉行，台灣隊選手黃文欣（中）26日在青女組落後淘汰賽勇奪金牌。（趙子杰提供）中央社
亞洲青年自由車場地錦標賽21日至26日在印度新德里舉行，台灣隊選手黃文欣（中）26日在青女組落後淘汰賽勇奪金牌。（趙子杰提供）中央社

第43屆亞洲自由車場地錦標賽暨第30屆亞洲青年自由車場地錦標賽，昨天傍晚在印度首都新德里落幕，台灣隊總計奪下4金5銀4銅，成績亮麗。

這兩場錦標賽於21日至26日在新德里英蒂拉．甘地體育館（Indira Gandhi Stadium）舉行，近20國500名選手同場競技，包括數名世界級或奧運級選手。

經過多日的賽程，台灣隊由里約奧運國手黃亭茵在女子菁英組落後淘汰賽摘下銅牌；她也是台灣隊唯一在菁英組奪牌的選手。

亞洲自由車場地錦標賽是巴黎奧運的重要積分賽，黃亭茵向中央社表示，本屆表現在自己預設範圍內，因為今年遇到奧運年，比賽的強度本來就很高，這次拿到銅牌，對自己征戰奧運的夢想也是一劑「大補帖」。

黃亭茵仍必須於3月及4月分別在香港和加拿大兩站的國家盃場地賽爭取好成績，現在要做的是檢討比賽經驗，返台加強訓練、彌補不足，「保持愉快的心情，準備迎接下一站的挑戰」。

在青年組方面，台灣隊更是發光發熱，取得金牌的項目有：青男團隊追逐賽（張恩騰、李靖烽、秦力恩、吳彥均、謝帛勳）、青男組全能賽（張恩騰）、青女組集體出發賽（黃文欣）、和青女組落後淘汰賽（黃文欣）。

取得銀牌的項目有：青男組集體出發賽（張恩騰）、青男組個人追逐賽（張恩騰）、青女組計時賽（劉尚盈）、青女組競輪賽（劉尚盈）和青女組爭先賽（劉尚盈）。

取得銅牌的項目則為：青男團隊競速賽（吳彥均、邱信維、郭仕凱）以及青男組競輪賽（邱信維）和青女團隊競速賽（劉慧理、李冠蓁、劉尚盈）。

教練林昆鴻告訴中央社，在台灣缺乏高強度場地賽磨練以及沒有250公尺室內國際標準場地供選手練習的情況下，這次青年組選手表現亮麗，雖然一開始有點怯場，但適應地很快，後面愈比愈順。

他說，選手們一開始對跑道適應不佳，而且第一天賽程就有不少選手出現腹瀉與嘔吐等情況，但仍儘量把狀態調整到最好。

大會雖然沒有就獎牌總數排名，但林昆鴻相信，台灣隊在青年組的表現應該有在前3名，而且大家鬥志高昂，即使是未奪牌的選手也有明年再來的野心。

自由車 里約奧運 黃亭茵

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