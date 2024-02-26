快訊

虎尾鎮長、麥寮鄉長補選 民進黨確定不徵召、不提名

思慮縝密！早餐吃一半跳月台救落軌嬤 高中生還原當下心境：不緊張

巴黎奧運蹚塞納河「渾水」 細菌汙染恐礙游泳賽事

中央社／ 巴黎26日綜合外電報導
巴黎奧運蹚塞納河「渾水」，細菌汙染恐礙游泳賽事。 法新社
巴黎奧運蹚塞納河「渾水」，細菌汙染恐礙游泳賽事。 法新社

法國巴黎奧林匹克及帕拉林匹克運動會主辦方，恐怕會對他們承諾在風景優美但常受汙染的塞納河（Seine）舉辦公開水域游泳比賽，感到有點不安。

法新社報導，儘管如此，巴黎市一直堅稱他們「沒有B計畫」。

巴黎奧運馬拉松游泳測試賽去年8月因水質太髒取消，而奧運及帕運鐵人三項為期4天的測試賽中，其中兩天同樣取消了游泳環節。

糞便汙染是一大問題。當豪雨把垃圾和未經處理的廢水從河岸、溢流的排水管及下水道沖刷進河裡，水中細菌就會急遽孳生。

去年8月的公開水域游泳測試賽之所以取消，正是因大雨導致水中大腸桿菌的數值高達國際游泳總會（FINA）訂定標準值的6倍。

為此，法國中央及地方政府正投資14億歐元（約合新台幣479億元）至5項淨水計畫。

為了展現巴黎之美，男子和女子十公里游泳比賽的起點將設於巴黎知名藝術地標「亞歷山大三世橋」（Pont Alexandre-III），並以榮軍院（Invalides）及艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）為背景。順流而下1公里還會途經其他名勝，包括奧塞美術館（Musee d'Orsay）和大皇宮（Grand Palais）。

法國游泳選手奧利佛（Marc-Antoine Olivier）2月稍早在卡達世界游泳錦標賽獲得銀牌，他表示對塞納河比賽場地感到興奮。

奧利佛說：「大家可能會害怕水裡有什麼東西，但能在一個具有歷史意義的地方游泳，一定很棒。當然，很多人會試著就我們在水中的狀況製造一些話題，但只要能游泳就沒問題了。他們不會冒讓我們游泳結果害某人染病的風險。」

亞歷山大 帕運

延伸閱讀

足球／北韓與日本女足將爭奧運門票 羽田機場戒備森嚴

德國羽賽／27日開打 周天成領軍拚奧運積分

2024巴黎奧運獎牌4大特點介紹！皇室御用珠寶Chaumet全程打造、使用巴黎鐵塔回收金製作！

體操／世界盃科特布斯站 曾為聖、洪源禧同獲第7

相關新聞

足球／C羅猥褻手勢挨轟 傳沙國足協正調查

沙烏地阿拉伯職業足球聯賽今天進行刺激比賽，艾納斯隊以3比2擊敗沙巴柏隊，但陣中球星「C羅」羅納度在比賽結束後對觀眾做出猥...

網球／凱靖國際壯年賽竹南登場 上百選手與會

賽程從22日登場的「2024 凱靖Victor.ly ITF國際壯年錦標賽」，在竹南運動公園網球場進行的賽事將進行到28...

巴黎奧運蹚塞納河「渾水」 細菌汙染恐礙游泳賽事

法國巴黎奧林匹克及帕拉林匹克運動會主辦方，恐怕會對他們承諾在風景優美但常受汙染的塞納河（Seine）舉辦公開水域游泳比賽...

網球／凱靖Victor.ly ITF國際壯年賽 70歲男單冠軍產生

24日在竹南運動公園網球場，「2024 凱靖Victor.ly ITF國際壯年錦標賽」持續激烈進行。賽事吸引了百位選手參賽，台灣各地好手及外國選手齊聚竹南，積極參與賽事。而今年比賽更是充滿許多驚喜與看

花式滑冰／世青賽228登場 日韓小將先喝珍珠奶茶

睽違7年，台灣再度擔任ISU世界青年花式滑冰錦標賽東道主，迎接全球超過40個ISU會員國選手齊聚台北，28日正式開賽前，...

暌違10年！合庫桌球選手世錦賽摘男團銅牌 合庫金董事長親自接機

暌違10年後，中華隊桌球男團再度闖進世界桌球團體錦標賽4強，最後奪下銅牌，追平台灣隊在世錦賽史上最佳名次；中華隊桌球女團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。