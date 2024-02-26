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網球／凱靖Victor.ly ITF國際壯年賽 70歲男單冠軍產生

聯合新聞網／ 綜合報導
70男單冠亞軍合影。 主辦單位提供
70男單冠亞軍合影。 主辦單位提供

24日在竹南運動公園網球場，「2024 凱靖Victor.ly ITF國際壯年錦標賽」持續激烈進行。賽事吸引了百位選手參賽，台灣各地好手及外國選手齊聚竹南，積極參與賽事。而今年比賽更是充滿許多驚喜與看點。

本次高額獎金吸引許多頂尖選手前來參賽，總獎金高達39萬新台幣，競爭格外激烈。這次賽事不只提供豐厚獎金，更有國家A級主審的裁判合作，確保了賽事的品質與專業度。讓本次比賽的水準與品質到達國際賽事水平。下午大會更貼心準備苗栗名產，替選手補給比賽能量，激勵選手士氣。隨著競爭的激烈，現場氣氛逐漸升溫，

在70歲組冠亞賽中，孫晟展以6-3拿下首盤，第二盤賴博以6-3相同比數回敬孫晟展，在經歷刺激的第三盤後，最終由孫晟展奪下冠軍，順利抱回1萬元，而亞軍賴博獲得5000元獎金。

凱靖Victor.ly ITF國際壯年賽。 主辦單位提供
凱靖Victor.ly ITF國際壯年賽。 主辦單位提供

凱靖Victor.ly ITF國際壯年賽。 主辦單位提供
凱靖Victor.ly ITF國際壯年賽。 主辦單位提供

台幣 裁判 運動 驚喜

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