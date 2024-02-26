羽球／日本川上紗惠奈宣布退休 感謝偶像戴資穎和她合照

日本26歲女將川上紗惠奈今天在個人IG宣布退休，她也曬出去年杭州亞運與戴資穎的合照，並分享自己見到小戴的感動。

川上紗惠奈IG上發文寫道，「首先，我想說聲謝謝，這對我來說很困難的決定，但是時候高掛球鞋。我所經歷的起伏，是其他人無法體會到的，我很開心能在愛我和支持我的人面前打球。」

「每天都面臨身體和心理的挑戰，我已盡全力，但不是一切都如我所願。我無法想像過去20年在羽球投入多少時間和精力，這是一段多麼驚奇的旅程，沒有你們的支持無法做到，感謝你們給我比賽的機會，透過羽球交流和成長，我對這一切非常感激。」

川上紗惠奈還發文曬出與戴資穎在杭州亞運的合照，「這是我的仰慕的戴資穎選手，我鼓起勇氣拍這張照片，真的很感動。我以前無法理解為偶像歡呼的感覺，現在我很開心能這麼崇拜他，簡直喜極而泣，能沉浸在這份喜悅中，非常感謝。」

川上紗惠奈在文末表示希望小戴能看見，結果小戴真的用IG限動轉發。川上紗惠奈曾在2022年台北公開賽女單決賽，與偶像戴資穎交手，小戴以21：17、21：16擊敗川上紗惠奈，她賽後興奮表示小戴是她的偶像，如今兩人都選擇在今年退休。