體操／世界盃唐嘉鴻連2站摘金 教練：奧運門票穩了

台灣男子體操好手「亞洲貓王」唐嘉鴻今天在體操世界盃科特布斯站暨巴黎奧運資格賽單槓決賽，以總分14.600分連2站摘金，再進帳30分奧運積分。教練翁士航說，奧運門票穩了。

唐嘉鴻今天在決賽中選擇難度6.100分的動作，加上完成分8.500分、總分14.600分排在第1，雖然和中國的田昊同分，但因為唐嘉鴻的完成分數較高，因此如願摘下金牌。

唐嘉鴻接連在體操世界盃埃及開羅站、德國科特布斯站單槓摘金，如今已累積60分的奧運積分，這讓翁士航自信的說，「基本上巴黎奧運門票已經穩了。」

翁士航在接受中央社記者訪問時說道，賽前就很小心研究裁判的扣分標準，加上這一站幾乎好手都到齊了，「所以我們決定採取跟資格賽一樣的難度就好，沒想到最後分數也都一樣，證明我們賽前的判斷是對的。」

連2站體操世界盃摘金，翁士航也提到，「奧運門票我們是一定要拿到的，都努力這麼久了，照輪也該輪到我們了，這2站的好表現，也證明我們一路走來的方向都是正確的。」

翁士航強調，要這樣接連出賽並且摘金真的不容易，「我們每到一個城市就要先調整時差、環境、飲食，而每站比賽用的器材品牌都不同，彈性、單槓的磅數都要重新適應和調整，幸好我跟嘉鴻都是細節控，才能穩定有好表現。」

翁士航也特別感謝體能訓練師陳宜翔及防護員范絜婷，「有他們在讓我跟選手都安心不少，尤其嘉鴻是受過大傷的人，更需要嚴密監控他的身體狀況。」

翁士航透露，結束體操世界盃科特布斯站後，將前往巴黎里昂進行1週的移地訓練，接著才參加3月7日登場的體操世界盃巴庫站，這也是巴黎奧運體操單項資格賽的第3站。