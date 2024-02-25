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定向越野／楊晁青協會盃再稱霸 黃敏惠連兩冠

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
黃敏惠（右一）連奪2冠，提前獲得國手資格。圖／中華民國定向越野協會提供
黃敏惠（右一）連奪2冠，提前獲得國手資格。圖／中華民國定向越野協會提供

2024協會盃全國定向越野短距離賽暨全國排名賽昨天在南港山水綠生態公園登場，180多人在濕冷天候下競逐，男子菁英組換由楊晁青稱王，黃敏惠則是在女子菁英組連2站奪冠，國手門票提前到手。

原定在鶯歌的比賽，臨時改到南港山水綠生態公園，這次是全國排名賽的第2站，男子菁英組報名增加到43人、女子也增加到26人，同時家庭組也有34組報名，雖然受天候影響，實際參賽人數略減，競爭依舊激烈。

「全國排名賽總共3站，菁英組每位選手選最好的兩站成績來計算。」中華民國定向越野協會祕書長陳薇婷表示，「因此，有的選手這次沒有參加，但會全力為第3站作好準備，努力拚出國手資格，出國去比賽。」

男子菁英組參賽人數不斷增加，競爭也跟著激烈，前6名相差在兩分鐘左右，老將陳彥龍漏掉第1點，到了第2點才折返回來打卡，最後以17分26秒錯失奪冠的機會；楊晁青把握臨場較佳發揮的機會，以17分09秒封王。

「很巧的是，上次拿冠軍是2023年，也在協會盃拿到冠軍。」楊晁青表示，「每次參賽我都把自己該做的做好，大家實力差不多，就看臨場的發揮。」

黃敏惠在女子菁英組一姐的位置「穩當當」，繼2024菁英盃全國定向越野短距離賽暨全國排名賽之後，她又以16分45秒的成績封后，全國排名賽前兩站第1，即便第3站不參加、或是沒好成績，她都提前拿到國手資格。

「今天的比賽都很順。」黃敏惠提到，場地一樣比較濕滑，快不起來，但安全第一，「很順利，沒有失誤，場地開闊，方向對了就好跑，難度沒那麼高。」

定向越野各年齡層次都可以參加，中華民國定向越野協會除了按年級分組外，也積極推廣家庭組別，這次有11組參賽、加上雙人組的8組，小朋友能在家長的帶領下體驗，聽障協會定向越野項目的技術長鍾志誠就帶女兒鍾宇參加，他說：「我是2009年聽障的定向越野國手，退下來當協會的技術長，也希望女兒能參加這項運動。」

楊晁青巧合的連兩年在協會盃奪冠。圖／中華民國定向越野協會提供
楊晁青巧合的連兩年在協會盃奪冠。圖／中華民國定向越野協會提供

協會盃

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