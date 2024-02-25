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桌球世團賽／中華男子隊摘銅 追平隊史紀錄

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
林昀儒。 歐新社
林昀儒。 歐新社

在南韓釜山舉行的世界桌球團體錦標賽，中華男子隊昨天在4強賽迎戰由勒布倫兄弟坐鎮的法國隊，在弟弟費利克斯．勒布倫連續拍退莊智淵林昀儒下，中華隊就以1：3敗下陣來，雖然無緣挺進決賽，但摘下銅牌已經追平隊史紀錄。

中華男子隊前一次打進到桌球世團賽4強已經是2014年，當時中華隊由莊智淵、陳建安江宏傑、黃聖盛、吳志祺攜手出擊，最終在4強賽不敵霸主中國大陸隊止步於4強，但也拿下男團史上首面世錦賽獎牌。

暌違10年中華隊再度闖進到4強賽，陣中僅有42歲的莊智淵是當年成員，包括林昀儒、馮翊新、高承睿、黃彥誠等年紀都在22歲以下，其中莊智淵在2000年參加首屆將團體賽事獨立舉辦的桌球世團賽時，4人中最年長的林昀儒甚至還未出生。

而昨天「桌球教父」也扛起首點出賽的責任，面對世界排名第6名、年僅17歲的法國直拍天才費利克斯．勒布倫，莊智淵首局沉穩出擊以11：5先拿下，但接下來三局費利克斯．勒布倫也發揮速度優勢，連拿3局逆轉搶下首點。

第2點林昀儒則是碰上世界排名第21名的哥哥艾力克西．勒布倫，並以直落三幫助中華隊扳平戰局，只可惜第3點本屆表現搶眼的19歲小將高承睿面對世界排名第30名的戈齊以直落三敗下陣來，法國隊取得聽牌優勢。

第4點林昀儒再度提拍上陣，與費利克斯．勒布倫上演兩國一哥對決，卻遭對手整場壓制，最終以直落三敗下陣來，無緣為中華隊延長戰線，並由法國隊搶下與中國大陸隊爭冠門票。

年僅17歲的費利克斯．勒布倫連退莊智淵與林昀儒的表現，也成為本場比賽一大亮點，他也被看好將以地主身分在今年巴黎奧運問鼎男單金牌，終結中國隊的4連霸霸業。

巴黎奧運 林昀儒 江宏傑 法國 莊智淵 陳建安

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