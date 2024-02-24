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電競／打破BYG魔咒 LOL戰隊飛牡蠣上演復仇記

中央社／ 台北24日電
台灣電競職業戰隊中信飛牡蠣。擷圖自臉書
台灣電競職業戰隊中信飛牡蠣。擷圖自臉書

台灣英雄聯盟電競職業戰隊中信飛牡蠣（CFO）今天在PCS春季聯賽的第2階段領先組賽事，以2比0局數擊敗Beyond Gaming（BYG），完成甜蜜復仇，更打破魔咒。

去年在太平洋職業聯賽（PCS）夏季聯賽勇奪亞軍，中信飛牡蠣本季除原有班底Rest（徐士傑）、Shunn（趙盈舜），更大動作網羅前閃電狼打野好手Karsa（洪浩軒）、輔助好手「蛇蛇」SwordArt（胡碩傑），並首度聘請韓籍中路好手Gori（金泰佑），讓戰力大升級。

春季賽首戰遭到Beyond Gaming（BYG）逆轉後，中信飛牡蠣表現漸入佳境，更在例行賽第1階段最終戰力退強敵Frank Esports（FAK），以排名第1進入例行賽第2階段領先組。中信飛牡蠣經理四葉（張宇）透露，未來每戰仍會戰戰兢兢面對，「因為目標不變，依舊鎖定春季聯賽冠軍。」

例行賽第2階段領先組賽事今天點燃戰火，磨合更好的中信飛牡蠣今天再度對上BYG，即便仍有判斷失誤，但最後依舊以2比0局數獲勝。AD選手Shunn接受大會採訪時表示，感覺選角方面比對手好，因此佔有優勢，「大家都說我們打BYG有魔咒，這次我們打破魔咒，所以特別開心。」

另外，上季PCS春季、夏季聯賽的冠軍PSG Talon（PSG）今天以2比0局數擊敗Frank Esports（FAK），PSG中路選手Maple（黃熠棠）接受大會採訪時表示，「前幾週我們狀態不是很好，不過這週修正很多問題，從失敗中學習。」

本季PCS春季賽例行賽第1階段前4名的戰隊，依序為中信飛牡蠣、FAK、BYG及PSG，將進入例行賽第2階段領先組，再進行BO3單循環制，而且戰績與第1階段合併計算，前2名的戰隊獲得季後賽種子席次。

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