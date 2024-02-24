女力女麗、展現自我 中市女性運動獲頒優等及故事獎

近年台中市運動風氣盛行，為鼓勵女性參與運動，運動局積極辦理各類體育運動活動，榮獲台中市政府性別希朵獎CEDAW城市檢視報告「優等」佳績，更以台中之光、田徑好手「許樂」追求卓越，成功展現自我的事蹟，榮獲「故事獎」第一名，昨天副市長賴淑惠親自頒贈獎座予運動局長李昱叡。賴淑惠也表示，透過市府機關帶動基層，積極推動性平創新，落實在各項建設與市民服務中，彰顯中市推展平權有成，深獲各界肯定。

「女力女麗，展現自我！」李昱叡出席頒獎典禮受獎時表示，市長盧秀燕是六都唯一的女性首長，非常鼓勵女性在忙碌之餘，也必須養成規律運動的好習慣，不僅擁有健康，也透過運動展現自信與美麗。

李昱叡指出，運動局積極推展女性運動，盧市長上任後也首度舉辦「台中女力女麗」運動專區，推動專屬女性的活動，號召市民揪團參與，包括熱門的瑜珈、有氧、拳擊等項目；近年推動藍鯨女子足球、企業女子壘球、女子棒球、女子路跑、街舞與運動舞蹈等成果豐碩，不僅提供專業的運動體驗，也大力推展運動平權，享受台中幸福的運動生活，活動佳評如潮，深獲市民肯定。

此外，榮獲「故事獎第一名」的田徑好手許樂是台中市重點培育的績優選手，長年代表台中市參加國內、外重要賽事，2022年首度征戰巴西聽奧即勇奪一金一銅的佳績，更在女子100公尺跨欄跑出13秒91的成績，打破原大會紀錄，成為100公尺跨欄的大會紀錄保持者；前年在台中舉辦的全障運，則包辦田徑8金大滿貫的優秀成績，去年全運會也勇奪女子100公尺跨欄銅牌。另包括亞運輕艇金牌國手張筑涵、自由車金牌國手蕭美玉、全運會鉛球11連霸女將林家瑩，均是台中女性運動員的代表人物，表現亮眼人才輩出。

李昱叡進一步指出，台中市率全國之先首創「國民暨兒童運動中心」，也定期舉辦專屬女性課程，種類多元豐富，同時積極推廣如婦女節、母親節等特節慶專案。根據教育部體育署112年運動現況調查指出，台中市女性運動人口比例達83.6%，高於全國平均，顯見台中女性相當重視運動生活。在各界的合作推動下，運動局會持續努力，帶動全民運動風氣。