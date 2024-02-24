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體操／世界盃科特布斯站 唐嘉鴻單槓第1晉級決賽

中央社／ 台北24日電
唐嘉鴻今天在體操世界盃德國科特布斯站的男子單槓資格賽，繳出總分14.600分，以排名第1晉級決賽。 聯合報系資料照
唐嘉鴻今天在體操世界盃德國科特布斯站的男子單槓資格賽，繳出總分14.600分，以排名第1晉級決賽。 聯合報系資料照

台灣「亞洲貓王」唐嘉鴻今天在體操世界盃德國科特布斯站的男子單槓資格賽，繳出總分14.600分，以排名第1晉級決賽，有望問鼎本季第2金。

去年2月不幸遭逢左腳阿基里斯腱斷裂的傷勢，讓唐嘉鴻錯失杭州亞運、世錦賽等重要賽事，不過僅花7個月即奇蹟般復出的他，立刻在去年9月勇奪體操世界盃法國巴黎站的男子單槓金牌，不僅宣告「亞洲貓王」正式回歸，也對今年力拚巴黎奧運資格更添信心。

上週征戰體操世界盃開羅站，唐嘉鴻在男子單槓決賽，直接把難度提升到所有選手中最高的6.400分，加上執行分8.100分，以總分14.500分技壓各路好手，順利摘下金牌，也進帳30分的奧運積分，為新賽季開出紅盤。

本週轉往德國科特布斯站，唐嘉鴻的表現更升級，在今天的男子單槓資格賽，祭出難度分6.100的套路，加上執行分高達8.500分、總分14.600分，以排名第1晉級決賽。

教練翁士航接受中央社採訪時表示，評估唐嘉鴻的狀況愈來愈好，加上這站好手太多，所以才決定以難度分6.100的套路應戰，「其實我們討論很久，因為這一站媲美世錦賽，如果像上一站難度分5.600的套路，可能就沒有機會。」如今唐嘉鴻晉級決賽，翁士航透露，預計再把難度分堆到6.400分，迎戰各國好手。

另外，曾為聖在男子跳馬資格賽，2跳平均獲得14.483分，以第7名晉級決賽，而東京奧運國手洪源禧則在男子雙槓資格賽，以總分14.666分名列第6，同樣晉級決賽。

根據巴黎奧運體操的單項參賽規定，選手必須參加世界盃埃及開羅站、德國科特布斯站、亞塞拜然巴庫站，以及4月的卡達杜哈站。選手將從這4站資格賽中擇優3站的積分加總後，總積分前2名的將取得奧運資格。

世錦賽 唐嘉鴻 翁士航

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