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電競／鎖定PCS春季賽冠軍 LOL戰隊CFO謹慎應戰

中央社／ 台北23日電
台灣電競職業戰隊中信飛牡蠣。擷圖自臉書
台灣電競職業戰隊中信飛牡蠣。擷圖自臉書

英雄聯盟（LOL）PCS春季聯賽例行賽第2階段領先組賽事將於24日點燃戰火，台灣電競職業戰隊中信飛牡蠣（CFO）不敢大意，帶著謹慎心態，朝冠軍目標前進。

去年在太平洋職業聯賽（PCS）夏季聯賽勇奪亞軍，中信飛牡蠣本季除原有班底Rest（徐士傑）、Shunn（趙盈舜），更大動作網羅前閃電狼打野好手Karsa（洪浩軒）、輔助好手「蛇蛇」SwordArt（胡碩傑），並首度聘請韓籍中路好手Gori（金泰佑），讓戰力大升級，劍指隊史首座PCS春季聯賽冠軍。

春季賽首戰遭到Beyond Gaming（BYG）逆轉後，中信飛牡蠣表現漸入佳境，不僅擊敗上季PCS春季、夏季聯賽的冠軍PSG Talon（PSG），更在例行賽第1階段最終戰力退強敵Frank Esports（FAK），以排名第1之姿進入例行賽第2階段領先組。

中信飛牡蠣經理四葉（張宇）接受中央社記者採訪時透露，隨著賽程進行，確實選手在磨合方面愈來愈好，「但我們還是做一樣的事。」即便暫居排名第1，四葉透露未來每戰仍會戰戰兢兢面對，「帶著戒慎恐懼心態，因為目標不變，依舊鎖定春季聯賽冠軍。」

本季PCS春季賽例行賽第1階段前4名的戰隊，依序為中信飛牡蠣、FAK、BYG及PSG，將進入例行賽第2階段領先組，再進行BO3單循環制，而且戰績與第1階段合併計算，前2名的戰隊獲得季後賽種子席次。而例行賽第2階段領先組將於明天點燃戰火，由BYG對戰中信飛牡蠣、PSG對戰FAK。

春季聯賽

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