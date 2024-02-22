杜拜女網／台將僅存希望 吳芳嫺遭逆轉無緣4強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
台灣選手吳芳嫺。 圖／海碩整合行銷(資料照)
台灣選手吳芳嫺。 圖／海碩整合行銷(資料照)

今年澳網包辦女雙和混雙金盃的我國「一姊」謝淑薇，和比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens），杜拜女網賽首戰遭白俄羅斯薩諾維琪（Aliaksandra Sasnovich）／德國塞蓋蒙德（Laura Siegemund）逆轉，今天僅存的台將希望吳芳嫺又被同個組合演出後來居上戲碼，錯過站上4強的機會。

薩諾維琪／塞蓋蒙德昨天首盤讓出下，爆冷擊敗頭號種子台比組合，今天碰吳芳嫺／挪威艾克里（Ulrikke Eikeri），首盤又是3：6先讓出，但第二盤6：2拿下，連兩天將戰局逼到決勝的「超級搶10」。

「超級搶10」中，台挪組合頭兩個發球分都被破，一下場就陷入0：3落後，接續6分也只拿下1分，一路落後下無力回天，以4：10讓出4強門票。

杜拜女網賽總獎金超過300萬美金，單打64籤、雙打32籤，謝淑薇列的頭號種子首輪輪空，第二輪首戰就爆冷出局，吳芳嫺組合則是在第二輪拍下列第7種子的詹皓晴／墨西哥歐兒摩絲（Giuliana Olmos），使得籤表第一區的種子都提前落馬；今天吳芳嫺也遭狙擊，代表3組台將都結束杜拜賽程。

吳芳嫺 詹皓晴 謝淑薇

延伸閱讀

杜拜女網／澳網雙冠後連吞敗 謝淑薇無緣8強「寶島內戰」

杜拜女網／詹皓晴逆轉勝 8強有望對決謝淑薇

籃球／劉錚曝中華隊困境 謝淑薇留言補刀：你們竟然還有保險

網球／爸爸是永遠的偶像 謝淑薇發文感慨：我成了孤兒

相關新聞

杜拜女網／台將僅存希望 吳芳嫺遭逆轉無緣4強

今年澳網包辦女雙和混雙金盃的我國「一姊」謝淑薇，和比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens），杜拜女網賽首戰遭白俄羅...

高球／鴻海台灣女子賽首日 韓國女將任津希領先

總獎金100萬美元的TLPGA鴻海台灣女子高爾夫錦標賽，今天在東方球場進行首回合，韓國好手任津希全場抓6博蒂、獵1鷹、吞...

桌球／奧運拚滿額席次 林昀儒陳思羽4月搶混雙門票

台灣桌球代表隊在世界桌球團體錦標賽提前取得男、女巴黎奧運團體參賽入場券，林昀儒與陳思羽接下來4月將出征捷克參加奧運混雙資...

足球／為女兒轉戰台中Futuro 温智豪創國內轉會費首例

台北競技俱樂部AC Taipei今天宣布陣中球員温智豪正式轉會至台中Futuro，此轉會案也創下台灣足壇的轉會紀錄中首樁...

體育署公布112年運動場館查核結果 合格率逾95%

教育部體育署為了確保民眾運動安全及消費權益，今天公布和地方政府共同辦理的運動場館查核結果，共計查核公、私運動場館業者共1...

旅動東海岸兩賽事開放報名 張團畯、姚黛瑋邀民眾共樂

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處於今年推出新的運動賽事品牌「旅動東海岸」，在今天召開全國記者會，並邀請到知名運動藝人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。