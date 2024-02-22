杜拜女網／台將僅存希望 吳芳嫺遭逆轉無緣4強

今年澳網包辦女雙和混雙金盃的我國「一姊」謝淑薇，和比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens），杜拜女網賽首戰遭白俄羅斯薩諾維琪（Aliaksandra Sasnovich）／德國塞蓋蒙德（Laura Siegemund）逆轉，今天僅存的台將希望吳芳嫺又被同個組合演出後來居上戲碼，錯過站上4強的機會。

薩諾維琪／塞蓋蒙德昨天首盤讓出下，爆冷擊敗頭號種子台比組合，今天碰吳芳嫺／挪威艾克里（Ulrikke Eikeri），首盤又是3：6先讓出，但第二盤6：2拿下，連兩天將戰局逼到決勝的「超級搶10」。

「超級搶10」中，台挪組合頭兩個發球分都被破，一下場就陷入0：3落後，接續6分也只拿下1分，一路落後下無力回天，以4：10讓出4強門票。

杜拜女網賽總獎金超過300萬美金，單打64籤、雙打32籤，謝淑薇列的頭號種子首輪輪空，第二輪首戰就爆冷出局，吳芳嫺組合則是在第二輪拍下列第7種子的詹皓晴／墨西哥歐兒摩絲（Giuliana Olmos），使得籤表第一區的種子都提前落馬；今天吳芳嫺也遭狙擊，代表3組台將都結束杜拜賽程。