旅動東海岸兩賽事開放報名 張團畯、姚黛瑋邀民眾共樂

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處於今年推出新的運動賽事品牌「旅動東海岸」，在今天召開全國記者會，並邀請到知名運動藝人姚黛瑋以及三鐵選手張團畯分享花東旅遊及參與過的賽事心得，2位代言人也將參與「長濱雙浪金剛馬拉松」及「秀姑巒溪泛舟鐵人三項活動」，與選手們一起上山下水，共同體驗並創造旅動東海岸的美好回憶。

結合東管處推出的自行車旅遊品牌「馬到成功168」、路跑熱門賽事「長濱雙浪金剛馬拉松」與「秀姑巒溪泛舟鐵人三項競賽」等活動的「旅動東海岸」，今年將持續帶領國內外遊客透過健康且多元方式，體驗東海岸深度旅遊。

一直以來是路跑熱門賽事的長濱雙浪金剛馬拉松，將在今年5月5日鳴槍起跑，這場安排在稻浪和海浪雙浪間的賽事，延續去年廣受好評的特色完賽禮，除提供全馬及半馬跑者在地當季「真空包裝燻飛魚」，也提供迷你馬跑者以長濱米製作的「長濱金剛米棒」。

今年在賽道補給上更是推出滿滿長濱味，包含整尾的鬼頭刀生魚片、白蝦、九孔等海鮮料理，以及酸甜營養的長濱香檬汁，活動前一晚由長濱鄉公所舉辦的「來長濱吃辦桌」活動，將以「放大小農、聯名力量大」的主題，讓業者運用在地小農的農產品開發菜色，以「一家一特色菜」方式呈現，上菜同時並由業者自我介紹與說菜，讓民眾更瞭解餐廳特色與理念。

而6月16日登場的「秀姑巒溪泛舟鐵人三項競賽」，除了提供以瑞穗文旦袖製作的柚子酥和舞鶴日曬濾掛咖啡作伴手禮外，美食補給也誓言讓選手吃到滿足，包含以靜浦部落的花生淪陷蛋捲、瑞穗鄉特產的蜜香紅茶、吉蒸牧場秀姑巒鮮奶薄片餅乾、奇美部落的玉米爆爆和山豬壞壞點心，奇美轉換區還有現煮的部落手作野菜水餃，讓選手們沿途吃飽喝足體力滿滿。

去年新增辦理的純泛舟競賽組大獲好評，今年將延續辦理，同時還首次推出與瑞穗天合國際觀光酒店合作的選手之夜，菜色將結合台東海岸及花東縱谷代表性的在地食材，讓選手們互相交流享受歡樂時光。瑞穗天合飯店還特別提供選手住宿優惠，讓選手們能好好休息、泡湯，為第二天的賽事做好準備。

「長濱雙浪金剛馬拉松」及「秀姑巒溪泛舟鐵人三項競賽」皆已開放報名，除提供早鳥優惠外，也鼓勵民眾組團參賽可享團報優惠，歡迎各界好手與民眾把握時間踴躍報名參加。