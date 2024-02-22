亞洲自由車場地錦標賽 台首日奪1金2銅

作為奧運會重要積分賽事的第43屆亞洲自由車場地錦標賽，暨第30屆亞洲青年自由車場地錦標賽，昨天在印度首都新德里登場，台灣隊在團隊項目奪下1金2銅。

這兩場錦標賽於21日至26日在新德里英蒂拉．甘地體育館（Indira Gandhi Stadium）舉行，近20國500名選手同場競技，數名世界級或奧運級選手也會亮相。

台灣隊由總教練楊東蓁領軍，全團40人，是近幾十年來規模最龐大堅強的一次，除了女子菁英組以個人專項為主之外，青年男、青年女、菁英男等組都出動台灣最強的組合參加，包括奧運國手黃亭茵和「衝刺王」康世峰等。

開賽首日，台灣隊選手張恩騰、李靖烽、秦力恩、吳彥均、謝帛勳等即在男子青年團隊追逐賽項目勇奪金牌。

教練林昆鴻表示，台灣隊以選手調配策略保留體力，在預賽全力衝出第1的成績，準決賽面對排名較後的對手，輕鬆追擊對手獲得較多的休息時間，進而在決賽遭遇韓國隊時，拚出最佳表現。

第43屆亞洲自由車場地錦標賽暨第30屆亞洲青年自由車場地錦標賽21日在新德里登場，台灣隊在男子青年團隊（正中5名白衣者）追逐賽項目勇奪金牌。中央社

教練黃智盈說，台灣隊在決賽一開始就給韓國隊很大的壓力，韓國隊被迫加速以致後續陣形混亂，尾盤韓國隊急起直追，「還好台灣隊選手很爭氣，都有撐住」。

同時，台灣隊在青年女子團隊競速賽（劉慧理、李冠蓁、劉尚盈），與青年男子團隊競速賽（吳彥均、邱信維、郭仕凱）各摘下1面銅牌。

駐印度代表處教育組長陳立穎昨天到場加油，並且為選手們送上數箱瓶裝水。

第43屆亞洲自由車場地錦標賽暨第30屆亞洲青年自由車場地錦標賽21日在新德里登場，圖為台灣隊在男子青年團隊追逐賽項目準備開騎。中央社

這場賽事是巴黎奧運的重要積分賽，台灣目前尚無室內國際標準場地，因此選手必須提早前來適應場地，同時也在飲食方面相當注意，全力保持最佳狀態。

楊東蓁表示，台灣選手的精神與教練素質都很優秀，但場地「永遠是台灣選手的痛」，因為台灣沒有250公尺的室內國際標準場地，導致選手常需到國外借場地集訓。

他舉例，印度為舉辦2010年大英國協運動會而興建室內國際標準場地，之後國際賽事的成績即突飛猛進，希望國際標準場地能很快在台灣蓋起來，如果土地取得困難，也可採複合式共用建築。