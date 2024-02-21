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杜拜女網／澳網雙冠後連吞敗 謝淑薇無緣8強「寶島內戰」
今年澳網包辦女雙和混雙金盃的我國「一姊」謝淑薇，和比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）卻連兩站爆冷出局，今天杜拜女網賽遭白俄羅斯薩諾維琪（Aliaksandra Sasnovich）／德國塞蓋蒙德（Laura Siegemund）逆轉，無緣8強的「寶島內戰」。
台比組合前一站多哈女網賽因第二輪對手退賽，不戰而勝直接晉級8強，但8強賽敗陣；轉戰杜拜仍列頭號種子，同樣首輪輪空的澳網冠軍組合首盤和對手打得膠著，雙方合計前7個發球局全部失守，打到「搶7」才由頭號種子以7：5先下一城。
第二盤白俄、德國聯軍在局數1：2下連趕5局，以6：2扳平局數，「超級搶10」中更在8：8下連拿2分，以10：8淘汰台比組合。
杜拜女網賽總獎金超過300萬美金，謝淑薇是今天第3位上場的台將，稍早前第7種子詹皓晴／墨西哥歐兒摩絲（Giuliana Olmos）和吳芳嫺／挪威艾克里（Ulrikke Eikeri）先上演「內戰」，台墨組合首盤以6：3先下一城，但第二盤連被破2個發球局，雖從0：4落後一路追平到6：6，「搶7」中仍讓非種子組合以7：5扳平盤數。
決勝「超級搶10」中，吳芳嫺／艾克里連續破了第7種子的發球分，前6分拿下5分下奠定領先，優勢雖兩度縮小到1分，最終仍以10：6拿下勝利，率先搶下8強門票。
吳芳嫺原本有機會8強對決謝淑薇，但頭號種子意外落馬，吳芳嫺也成僅存台將代表。
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