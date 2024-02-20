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拳擊／菲律賓拳王帕奎奧想一圓奧運美夢 遭國際奧會打槍

聯合新聞網／ 綜合報導
菲律賓著名拳王帕奎奧(左)1月時曾首度造訪台灣，協助推廣台灣職業拳擊賽。報系資料照
菲律賓著名拳王帕奎奧(左)1月時曾首度造訪台灣，協助推廣台灣職業拳擊賽。報系資料照

日前曾來台訪問的菲律賓著名拳王帕奎奧(Manny Pacquiao)，有意於今年在法國巴黎一圓奧運拳擊場上出賽美夢，但最終未能如願，國際奧會周日正式否決帕奎奧出賽申請，原因是他超過40歲出賽上限，不會給他外卡，帕奎奧得知消息後說，「雖我非常悲傷和失望，但我理解並接受年齡限制規則。」

帕奎奧現年45歲是著名職業拳擊手，過去擁有不少拳王頭銜，職業生涯62勝7負2平，雖於2021年宣布從職業拳壇退休，但一直傳出他要復出比賽的消息。目前帕奎奧為菲律賓國會議員，還一度參選該國總統，即使落選仍具有重要地位，此次，菲律賓奧會為讓帕奎奧一圓奧運美夢，去年10月特別幫他報名今年巴黎奧運，希望以外卡參賽，結果被主導賽事的國際奧會否決。

由於目前國際拳總遭到國際奧會停權中，因此巴黎奧運拳擊比賽將由國際奧會自行主導進行，由國際奧會主辦資格賽，決定參賽名單；國際奧會設有嚴格40歲年齡參賽限制，外卡則是給一些特殊的選手，但也不能違反年齡限制。

帕奎奧日前還在X上發布自訓練的影片，展現他參加奧運的決心，但現在一切成空。不過，他仍將全力為4月與泰國跆拳道選手Buakaw Banchamek對戰表演賽做好準備，他也表達希望日後菲律賓年輕選手能站上奧運舞台。

帕奎奧一直有打奧運的夢想，希望為菲律賓帶回金牌，2008年北京奧運，身為職業拳擊手身分，因此無法參賽，但菲律賓奧會仍讓他擔任開幕進場旗手，讓他參與奧運。

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