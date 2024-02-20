國標舞亞巡賽2/28台北舉行 近千名國內外選手參賽

國標舞亞巡賽將在2月28日在台北和平籃球館舉行，今天在台北市政府中庭舉辦賽前記者會，此次比賽首次從台北小巨蛋移駕至和平籃球館，是台灣規模最盛大、賽事等級最高的國標舞正式公開賽事，來自33個國家及地區，共約380位世界級好手來台參賽朝聖。

國標舞亞巡賽為世界唯一的國標舞巡迥賽，今年第13次在台北舉辦，也是台灣規模最盛大、賽事等級最高的國標舞正式公開賽事。有來自俄羅斯、芬蘭、德國、西班牙、澳洲、亞塞拜然、保加利亞、加拿大、中國、捷克、丹麥、愛沙尼亞、匈牙利、冰島、印尼、以色列、義大利、日本、立陶宛、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、波蘭、新加坡、斯洛維尼亞、南韓、泰國、烏克蘭、英國、美國及香港等約380位世界級好手來台參賽朝聖，32個國家及地區的舞林高手加上全台600位選手報名，總計有近千名選手將以舞技撼動台灣，爭取約新台幣300萬元高額總獎金。 國標舞亞巡賽將在2月28日在台北和平籃球館舉行，今天在台北市政府中庭舉辦賽前記者會，比賽首次從台北小巨蛋移駕至和平籃球館，是台灣規模最盛大、賽事等級最高的國標舞正式公開賽事，來自33個國家及地區，共約380位世界級好手來台參賽期聖。記者曾吉松／攝影 國標舞亞巡賽為世界唯一的國標舞巡迥賽，今年第13次在台北舉辦，也是台灣規模最盛大、賽事等級最高的國標舞正式公開賽事。有約380位世界級好手來台參賽朝聖，32個國家及地區的舞林高手加上全台600位選手報名，總計有近千名選手將以舞技撼動台灣，爭取約新台幣300萬元高額總獎金。記者曾吉松／攝影 國標舞亞巡賽將在2月28日在台北和平籃球館舉行，今天在台北市政府中庭舉辦賽前記者會，比賽首次從台北小巨蛋移駕至和平籃球館，是台灣規模最盛大、賽事等級最高的國標舞正式公開賽事。記者曾吉松／攝影