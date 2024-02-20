羽球／奧運積分榜更新 戴資穎穩居第3、周天成和林俊易皆下滑

目前世界青年排名第11、國內青少青排第一的擊劍小將李讓，本屆亞青/青少奪牌熱門選手，在17日巴林首日男鋭個人賽事中，遇上身體不適的亂流，仍奮力拼進16強拿下第11名。 調整後，在第三日青少年團體賽賽

2024-02-20 09:33