羽球／奧運積分榜更新 戴資穎穩居第3、周天成和林俊易皆下滑
羽球媒體《Statminton》今天更新巴黎奧運參賽積分排名，我國一姊戴資穎排名女單第3名，在安全名單內，但男單一哥周天成下降到第14名。
BWF世界巡迴賽下周將在歐洲展開，由超級300系列德國公開賽揭開序幕，巴黎奧運羽球參賽資格是統計2023年5月1日到2024年4月28日成績，取選手最佳10站成積，接下來的歐洲巡迴賽事是搶分關鍵期。
戴資穎目前累積9萬1536分，排女單第3，僅次南韓安洗瑩和中國陳雨菲。周天成下滑一名，以6萬288分暫居第14。
「左手重砲」林俊易下降2位，以5萬4154分位居第19，單打項目一國要同時兩名球員排前16，才能取得兩席資格，因此林俊易能否闖進前16相當關鍵。「麟洋配」李洋／王齊麟則是6萬8910分、排男雙第9。
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