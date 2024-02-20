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擊劍／中華隊齊心協力 亞青少錦標賽男子銳劍隊克韓奪金

聯合新聞網／ 綜合報導
本屆亞青少團體冠軍中華台北、亞軍韓國、季軍中國與日本。讀者提供
本屆亞青少團體冠軍中華台北、亞軍韓國、季軍中國與日本。讀者提供

目前世界青年排名第11、國內青少青排第一的擊劍小將李讓，本屆亞青/青少奪牌熱門選手，在17日巴林首日男鋭個人賽事中，遇上身體不適的亂流，仍奮力拼進16強拿下第11名。

調整後，在第三日青少年團體賽賽事，帶領中華青少男鋭代表隊，於8強賽擊敗哈薩克後，4強碰中國隊，雖以33:36落後，李讓在最後一棒上場抗住壓力，戰到38:38平手，在雙方決ㄧ劍以39:38贏得勝利挺進冠軍戰！

冠亞軍決賽中李讓仍不斷追分，在團隊齊心協力，教練丁泓剴、李俊徵的指導下，最終以45-37擊敗強敵韓國，勇奪金牌！

本屆亞青少代表隊名單：

李讓/台北市中正高中

林哲群/台北市中正高中

陳信安/高雄市左營高中

陳智睿/台中市長億高中

教練丁泓剴、選手李讓。達永開發-耀達建設提供
教練丁泓剴、選手李讓。達永開發-耀達建設提供

教練丁泓剴、李俊徵、選手李讓、林哲群、陳信安、陳智睿。讀者提供
教練丁泓剴、李俊徵、選手李讓、林哲群、陳信安、陳智睿。讀者提供

中華台北代表隊亞青少選手(左起)李讓、林哲群、陳信安、陳智睿。讀者提供
中華台北代表隊亞青少選手(左起)李讓、林哲群、陳信安、陳智睿。讀者提供

亞青少比賽現場。讀者提供
亞青少比賽現場。讀者提供

亞青少冠亞軍中華台北vs.韓國總決賽。讀者提供
亞青少冠亞軍中華台北vs.韓國總決賽。讀者提供

比賽現場。讀者提供
比賽現場。讀者提供

台北市中正高中擊劍選手。讀者提供
台北市中正高中擊劍選手。讀者提供

代表隊出發合影。讀者提供
代表隊出發合影。讀者提供

北市 團隊 教練

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