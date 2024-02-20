擊劍／中華隊齊心協力 亞青少錦標賽男子銳劍隊克韓奪金
目前世界青年排名第11、國內青少青排第一的擊劍小將李讓，本屆亞青/青少奪牌熱門選手，在17日巴林首日男鋭個人賽事中，遇上身體不適的亂流，仍奮力拼進16強拿下第11名。
調整後，在第三日青少年團體賽賽事，帶領中華青少男鋭代表隊，於8強賽擊敗哈薩克後，4強碰中國隊，雖以33:36落後，李讓在最後一棒上場抗住壓力，戰到38:38平手，在雙方決ㄧ劍以39:38贏得勝利挺進冠軍戰！
冠亞軍決賽中李讓仍不斷追分，在團隊齊心協力，教練丁泓剴、李俊徵的指導下，最終以45-37擊敗強敵韓國，勇奪金牌！
本屆亞青少代表隊名單：
李讓/台北市中正高中
林哲群/台北市中正高中
陳信安/高雄市左營高中
陳智睿/台中市長億高中
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