快訊

霧鎖金門影響23航班…上千人滯留機場晚間還在等 民宿全滿尷尬了

獨／卡拉OK唱到一半遇陸海警登檢 領隊還原驚魂半小時：有示威意味

上海女教師遭爆「出軌16歲男學生」 夫實名舉報怒PO對話截圖

聽新聞
test
0:00 / 0:00

杜拜女網／詹皓晴逆轉勝 8強有望對決謝淑薇

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
詹皓晴（右）和墨西哥夥伴歐兒摩絲在杜拜女網賽上演逆轉勝。圖／劉雪貞提供
詹皓晴（右）和墨西哥夥伴歐兒摩絲在杜拜女網賽上演逆轉勝。圖／劉雪貞提供

總獎金超過300萬美金的杜拜女網賽本周登場，共有3名台將在雙打參戰，最先登場的詹皓晴和墨西哥夥伴歐兒摩絲（Giuliana Olmos）今天上演逆轉勝，在「超級搶10」搶下晉級門票，再拿1勝就有機會和「一姊」謝淑薇8強碰頭。

台墨組合列大會第7種子，今天首輪碰波蘭、羅馬尼亞聯軍蕾妮特（Magda Linette）／妮可拉絲克（Monica Niculescu），首盤雖以1：6失守，所幸第二盤1：2時連保帶破連下5局，以6：2將戰局逼到決勝的「超級搶10」。

「超級搶10」中，台墨組合2：3時連拿3分取得領先，雖被對手追回2分，馬上再以一波4：0攻勢鎖定勝利，最終以1：6、6：2、10：4晉級第二輪。

杜拜女網賽和前一站多哈女網賽同屬WTA 1000系列大賽，單打64籤、雙打32籤，新科澳網女雙冠軍列頭號種子，首輪輪空，第二輪將碰白俄羅斯對手薩諾維琪（Aliaksandra Sasnovich）／德國塞蓋蒙德（Laura Siegemund），順利晉級就會和列第7種子的台墨組合8強會師。

另名台將吳芳嫺也有參加杜拜女網賽，她和挪威艾克里（Ulrikke Eikeri）合作，今天晚上9點也要迎接首輪賽事；吳芳嫺、詹皓晴和謝淑薇都處於籤表上半部，吳芳嫺若首輪出線就會在第二輪遭遇詹皓晴組合，也讓8強賽「寶島內戰」機會再增加。

吳芳嫺 詹皓晴 謝淑薇

延伸閱讀

籃球／劉錚曝中華隊困境 謝淑薇留言補刀：你們竟然還有保險

網球／爸爸是永遠的偶像 謝淑薇發文感慨：我成了孤兒

網球／謝淑薇宣布參加巴黎奧運 目前國內僅3人符合搭檔資格

網球／澳網包雙冠 謝淑薇表態重披國家隊戰袍：巴黎奧運見

相關新聞

桌球／不能打11:0？陸媒點日本女團打爆南非未遵守潛規則

2024年釜山世界桌球團體錦標賽進行中，日本女團碰上南非展現雙方實力差距，連勝3局輕鬆贏球，日本選手木原美悠和平野美宇各打出一次11：0，受中國大陸及日本球迷熱議。 首場比賽木原美悠以11：0、

杜拜女網／詹皓晴逆轉勝 8強有望對決謝淑薇

總獎金超過300萬美金的杜拜女網賽本周登場，共有3名台將在雙打參戰，最先登場的詹皓晴和墨西哥夥伴歐兒摩絲（Giulian...

擊劍／台日混血天才少女 亞青賽勇奪金牌

2024巴林亞洲青年暨青少年擊劍錦標賽17日點燃戰火，中華隊首日賽程就傳出捷報，台日混血小將弓長皇美子，在青少年女子鈍劍...

高球／首屆鴻海女子選手錦標賽東方球場開戰 吳佳晏捍衛主場

首屆鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽本周登場，這場台巡單獨認證史上最強的賽事總獎金高達100萬美元，冠軍還能獲得14分的...

羽球／戴資穎送球迷新年禮物！球員卡限量發行

退休倒數的我國羽球「一姊」戴資穎，為感謝粉絲去年一整年的支持，和贊助商聯手推出限量球員卡，作為新年強運祈福禮物，讓「穎迷...

PGA／捷恩斯高球賽松山英樹奪冠 成美巡賽最多勝亞洲球員

日籍高球好手松山英樹今天在PGA捷恩斯邀請賽最終回合，以打破球場紀錄的62桿上演落後6桿大逆轉，最終以4天低於標準17桿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。