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杜拜女網／詹皓晴逆轉勝 8強有望對決謝淑薇
總獎金超過300萬美金的杜拜女網賽本周登場，共有3名台將在雙打參戰，最先登場的詹皓晴和墨西哥夥伴歐兒摩絲（Giuliana Olmos）今天上演逆轉勝，在「超級搶10」搶下晉級門票，再拿1勝就有機會和「一姊」謝淑薇8強碰頭。
台墨組合列大會第7種子，今天首輪碰波蘭、羅馬尼亞聯軍蕾妮特（Magda Linette）／妮可拉絲克（Monica Niculescu），首盤雖以1：6失守，所幸第二盤1：2時連保帶破連下5局，以6：2將戰局逼到決勝的「超級搶10」。
「超級搶10」中，台墨組合2：3時連拿3分取得領先，雖被對手追回2分，馬上再以一波4：0攻勢鎖定勝利，最終以1：6、6：2、10：4晉級第二輪。
杜拜女網賽和前一站多哈女網賽同屬WTA 1000系列大賽，單打64籤、雙打32籤，新科澳網女雙冠軍列頭號種子，首輪輪空，第二輪將碰白俄羅斯對手薩諾維琪（Aliaksandra Sasnovich）／德國塞蓋蒙德（Laura Siegemund），順利晉級就會和列第7種子的台墨組合8強會師。
另名台將吳芳嫺也有參加杜拜女網賽，她和挪威艾克里（Ulrikke Eikeri）合作，今天晚上9點也要迎接首輪賽事；吳芳嫺、詹皓晴和謝淑薇都處於籤表上半部，吳芳嫺若首輪出線就會在第二輪遭遇詹皓晴組合，也讓8強賽「寶島內戰」機會再增加。
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