高球／首屆鴻海女子選手錦標賽東方球場開戰 吳佳晏捍衛主場

首屆鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽本周登場，這場台巡單獨認證史上最強的賽事總獎金高達100萬美元，冠軍還能獲得14分的世界積分，吸引國內外好手爭相報名，鴻海贊助的地主好手吳佳晏期待22日開打的賽事能發揮「主場優勢」，在台灣球迷前發揮最好表現。

鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽22到25日在東方球場舉行，賽事除高額獎金，冠軍積分更是緊追日巡賽的15分，吸引各國好手，台灣、泰國、中國大陸、日本次巡賽獎金後更齊聚一堂，競爭精采可期。

今天舉行的賽事記者會，鴻海科技集團董事長劉揚偉、台灣女子職業高爾夫協會理事長劉依貞、擔任本次賽事主席的鴻海科技集團董事黃清苑、東方高爾夫俱樂部總經理郭秋琳及賽事特別顧問涂阿玉共同完成啟動儀式揭露冠軍獎盃。劉揚偉董事長也宣布將加碼賽事激勵獎金，鼓勵選手們爭取最高榮耀的同時，用最精采的表現與鴻海一同回饋高球基層、推進台灣高球未來。

今日的記者會邀請來自日、韓、台、澳、中巡參賽選手共同出席，並由吳佳晏和日本女將櫻井心那代表致詞，兩位台日小將分別於2022、2023年前、後拿下日次巡獎金后，2023年更曾在東方球場上演對決戲碼，最後由櫻井心那以兩桿之差帶走勝利。

「雖然這次的選手陣容比之前的賽事更加堅強，但又過了一年的磨練，自己在球技及心態上也有所成長，我已經做好萬全的準備，期待能在台灣拿下第二場勝利。」櫻井心那說。

吳佳晏分享，非常開心像這樣盛大的選手錦標賽能辦在自己的家鄉，讓台灣選手們在與頂尖選手對決的同時也能享有主場優勢，「期待自己在接下來的賽事中能發揮最好的表現，讓所有球迷朋友們欣賞到最精彩的賽事，也期待大家能一起進場為所有選手們加油。」

鴻海冠名贊助支持TLPGA打造台灣第一場選手錦標賽，期望善用鴻海的國際影響力，為台灣體育界打造一個國際級的高爾夫球賽，今天劉揚偉也特別宣布將加碼賽事獎勵，4天賽事期間，選手只要打出一個博蒂，鴻海將捐款新台幣1千元，打出老鷹或以上將捐出新台幣1萬元給台灣女子職業高爾夫協會，用於支持培育更多本地優秀選手，共同推進台灣女子高爾夫的發展。

長期支持高球運動的中國信託商業銀行，為鼓勵高球選手挑戰自我，爭取優異成績，為本賽事特別設立「中國信託特別獎-最低桿獎」，賽事最後兩輪繳出最低桿成績者將各獲得1萬元美元獎金，同桿者平分。

賽事鼓勵更多球迷能夠到現場觀賞，主辦單位特別規劃了5項鼓勵方案，包括球迷免費入場、鴻海科技集團提供電動巴士Model T作為接駁專車，球迷可從機場捷運A7體育大學站免費搭乘至東方高爾夫球場，並開放國際知名選手部分時段提供現場觀眾簽名紀念，現場每天也準備豐富紀念品，從電子產品、本賽事專用紀念品、鴻海集團紀念品等，提供參觀民眾抽獎；主辦單位還安排高爾夫模擬器，給予球迷現場的指導。