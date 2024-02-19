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PGA／捷恩斯高球賽松山英樹奪冠 成美巡賽最多勝亞洲球員

中央社／ 台北19日電
日籍高球好手松山英樹成為美巡賽史上最多勝的亞洲球員。 路透社
日籍高球好手松山英樹成為美巡賽史上最多勝的亞洲球員。 路透社

日籍高球好手松山英樹今天在PGA捷恩斯邀請賽最終回合，以打破球場紀錄的62桿上演落後6桿大逆轉，最終以4天低於標準17桿的267桿奪冠，成為美巡賽史上最多勝的亞洲球員。

松山英樹前3回合結束後還落後領先者6桿，不過今天最終回合，松山英樹有如神助，開賽下場就連抓3次博蒂，接著轉場後9洞又抓6次博蒂，全場9博蒂、0失誤，繳出62桿，打破比賽場地里維拉鄉村俱樂部（The Riviera Country Club）原有63桿的第4回合最低桿紀錄。

和松山英樹同組的美國選手鮑斯頓（J.T. Poston）在賽後受訪時也提到，「我正在思考，這是不是我在美巡賽看過最不可思議的1回合，儘管他打了幾次糟糕的開球，但總是能及時救回，大概有4、5次的博蒂推桿只有6呎距離。」

松山英樹前一次拿下美巡賽冠軍，已是2022年的索尼公開賽，這段期間他飽受頸部和背部傷勢所苦，世界排名一度跌落50名外，幸好這一場讓他重新找回信心，也以生涯第9座美巡賽冠軍，正式超過韓國名將崔京周，成為美巡賽最多勝的亞洲球員。

松山英樹在接受媒體訪問時提到，「自從之前受傷以來，我一直擔心會有不好的事情發生，但這個星期我玩得很愉快，打得非常順心。」

拿下冠軍的松山英樹進帳400萬美元（約新台幣1.26億元），他的表現讓伍茲Tiger Woods）都忍不住在自己社群X帳號上寫道：「我看了一整天，看到62桿和落後6桿奪冠，真的非常有趣。」

這場比賽唯一參賽的台灣球員俞俊安，則是前2回合結束後繳出150桿遭到淘汰；伍茲則是第2回合沒打完就因身體不適退賽。

Tiger Woods 伍茲 俞俊安

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