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桌球世團賽／鄭怡靜率女團3比1擊敗美國 預賽4戰全勝

中央社／ 台北19日電
鄭怡靜率領台灣女團取得預賽4戰全勝。報系資料照
鄭怡靜率領台灣女團取得預賽4戰全勝。報系資料照

在韓國釜山舉行的世界桌球團體錦標賽，台灣女團今天在預賽最後1戰對上美國，靠著「台灣一姐」鄭怡靜拿下關鍵第3點打趴對手氣勢，最終以3比1擊敗美國，預賽4戰全勝作收。

台灣女團在世界桌球團體錦標賽預賽和泰國、智利、美國、阿爾及利亞同組，在世界排名第10的鄭怡靜帶領下，預賽4戰全勝、分組第1晉級，明天是預賽最後1天賽事，台灣女團輪空將獲得1天休兵日，全力備戰16強淘汰賽。

今天台灣女團對上實力略有差距的美國，首點推出王意如對上華裔美籍的蒂芙尼（Tiffany Ke），以4比11、6比11、8比11落敗。

第2點台灣改由李昱諄對上艾蜜莉（Emily Tan），李昱諄首局雖以9比11落敗，但後3局強勢出擊，分別以11比3、11比9、11比4逆轉獲勝。

第3點輪到鄭怡靜下場小試身手，面對古德溫（Kayla Goodwin）首局意外打到14比12才勝出，但後2局鄭怡靜看破對手伎倆，輕鬆以11比5、11比3拿下，也幫助台灣搶下2比1的點數聽牌優勢。

最後1點再由李昱諄對上蒂芙尼，這次李昱諄開打後就保持專注，利用自己強勢的正拍攻擊屢屢搶分，很快就以11比4、11比8、11比5直落三獲勝，也讓台灣隊順利關門擊敗美國。

台灣女團的預賽4場比賽，鄭怡靜除了對阿爾及利亞休兵外，其餘3場比賽共計拿下4勝，尤其是首戰對泰國個人力扛2點都獲勝，是台灣取得分組第1的關鍵。

教練鄭佳奇接受中央社訪問表示，預賽全勝算是達成初步目標，會利用明天的休兵日繼續調整練習，「晉級之後才是挑戰的開始，接下來每一場都不能鬆懈，當然希望能直接帶回巴黎奧運的門票。」

桌球 鄭怡靜

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