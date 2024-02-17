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桌球世團賽／奈及利亞名將食物中毒退賽 中華男團輕鬆勝出

中央社／ 台北17日電
林昀儒領軍中華男團出戰世界桌球團體錦標賽。 新華社
林昀儒領軍中華男團出戰世界桌球團體錦標賽。 新華社

中華男團今天在世界桌球團體錦標賽首戰出戰奈及利亞，由於奈及利亞陣中名將阿魯納因食物中毒退賽，中華隊在林昀儒、「桌球教父」莊智淵帶領下，以3比0勝出，明天將與強敵日本隊交手。

世界桌球團體錦標賽昨天在韓國釜山揭開序幕，不過比賽才剛開打，世界排名第12的奈及利亞名將阿魯納（Quadri Aruna）就因食物中毒被迫退出比賽，不僅衝擊奈及利亞戰力，就連昨天與日本之戰，奈及利亞名將也只能棄賽。

中華隊這次由一哥林昀儒與42歲「桌球教父」莊智淵領軍，分組賽首戰出戰奈及利亞，擔任開路先鋒的高承睿目前世界排名第31，面對排名第107的奧莫塔約（Olajide Omotayo），以11比0、11比8、11比3輕鬆勝出。

中華隊由世界排名第8的林昀儒把關第2點，隨後再以11比5、11比3、11比3輕取阿比奧登（BodeAbiodun）。

擔任第3點的莊智淵對手是阿魯納，由於對手食物中毒退賽，因此莊智淵不戰而勝。

世團賽攸關巴黎奧運資格，闖進8強隊伍就能取得團體賽參賽席次，而這次參賽的40支隊伍分成8組，取分組前3晉級淘汰賽，其中分組龍頭就能直闖16強。

中華隊分組賽與日本隊、奈及利亞、捷克、馬達加斯加同組，在擊敗奈及利亞後，明天將遭遇到由張本智和領軍的日本，這一戰也被視為中華男團能否搶下小組龍頭的關鍵戰役。

林昀儒 桌球 莊智淵

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