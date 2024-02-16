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足球／亞洲盃失利球星不和 韓國足協開除男足教頭克林斯曼

中央社／ 首爾16日綜合外電報導
韓國在亞洲盃4強賽事不敵約旦、明星球員之間的不和曝光後，韓國足協決定開除總教練克林斯曼（Jurgen Klinsmann）。 美聯社
韓國在亞洲盃4強賽事不敵約旦、明星球員之間的不和曝光後，韓國足協決定開除總教練克林斯曼（Jurgen Klinsmann）。 美聯社

韓國在亞洲盃4強賽事不敵約旦、明星球員之間的不和曝光後，韓國男子足球隊總教練克林斯曼（Jurgen Klinsmann）今天遭解職。

現年59歲的克林斯曼擔任韓國男足總教練的時間不到1年。他曾任德國隊前鋒，並代表德國拿下世界盃冠軍。

韓國足球協會會長鄭夢圭說：「韓國足協在全面檢討後決定更換國家隊總教練。」

他說：「克林斯曼在戰術、人事管理、工作態度以及其他方面，都未能展現出國家隊總教練應有的管理能力和領導力，而這些都是提高球隊競爭力所必需的。」

「身為總教練，克林斯曼的態度和競爭力沒有達到人們的期望；大家一致認為這種情況不會得到改善，因此我們決定在2026年世界盃資格賽之前更換國家隊領導階層。」

克林斯曼被解職之前在社群媒體上發文感謝子弟兵，他說，這是「一趟奇妙的旅程」。

由於球迷和韓國媒體要求克林斯曼去職，韓國足協國家隊委員會昨天說：「有必要更換領導階層」。

韓國男足隊一直處於風暴中心。

現年59歲的克林斯曼擔任韓國男足總教練的時間不到1年就遭解職。 美聯社
現年59歲的克林斯曼擔任韓國男足總教練的時間不到1年就遭解職。 美聯社

媒體14日爆料，韓國隊在卡達亞洲盃4強賽事以0比2輸給約旦的前夕，球員之間發生爭吵，導致陣中球星孫興慜手指受傷。

韓聯社報導，22歲、效力於巴黎聖傑曼（ParisSaint-Germain, PSG）的韓國國家隊球員李剛仁曾試圖毆打韓國隊隊長、效力於英超托登罕熱刺隊（Tottenham Hotspur）的孫興慜後，李剛仁發表道歉聲明。

不過，李剛仁否認有出拳。

根據報導，衝突是包括李剛仁在內的年輕球員匆匆吃完晚飯、以便早點離開去打桌球所引起。

年輕球員的作法激怒包括孫興慜在內的一些年長球員，他們希望尊重長期以來的傳統，將賽前晚餐當作凝聚全隊的契機，因此引發爭吵。

李剛仁和孫興慜都參加亞洲盃4強賽事對決約旦，孫興慜的兩根手指纏繞著繃帶。

這起事件加劇了要求克林斯曼下台的呼聲，一些人說這是他管理不善的更多證據。

鄭夢圭說，明星球員之間的爭吵是「在長達1個月的集訓中、在身體和情感上經歷一系列非常困難的比賽之後發生的」。

他說：「韓國足球協會將立即著手為即將到來的2026 年世界盃資格賽尋找下一任總教練。」

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