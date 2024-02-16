多哈女網／謝淑薇無緣女雙4強

台灣網球名將謝淑薇今天與比利時搭檔梅騰斯征戰WTA多哈女網賽，並榮膺女雙頭號種子，可惜卻在8強戰以1比6、3比6落敗，無緣挺進女雙4強。

上個月在澳洲網球公開賽包辦女雙、混雙金盃，謝淑薇締造台將紀錄，並一舉衝上女雙世界排名第2名，本週再度攜手冠軍搭檔梅騰斯（Elise Mertens）征戰WTA（國際女子網球協會）1000等級的多哈女網賽，同時榮膺女雙頭號種子，首輪輪空直接晉級16強。

昨役靠著加拿大的費南德茲（Leylah Fernandez）、喬治亞的卡拉珊尼克芙（Oksana Kalashnikova）選擇退賽，「台比聯軍」在1場未打的情況下，兵不血刃挺進女雙8強，加上另外2名女將詹皓晴、吳芳嫺皆在首輪止步，謝淑薇成為台灣唯一希望。

8強戰強碰第5種子的荷蘭舒由絲（DemiSchuurs）、巴西史蒂芬妮（Luisa Stefani），兩組人馬上個月才在澳網女雙8強戰過招，當時「台比聯軍」以直落2帶走勝利。

沒想到此役「台比聯軍」在首盤狀況不佳，4次發球局皆遭到破發，即便第4局回敬破發，甚至力挽3個盤末點，但仍以1比6讓出。次盤雙方前4局戰成2比2平手，只是「台比聯軍」又在發球局相繼失守，導致無法逆轉戰局，最後再以3比6吞敗，無緣挺進女雙4強。