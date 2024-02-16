多哈女網／謝淑薇無緣女雙4強

中央社／ 台北15日電
台灣網球名將謝淑薇與比利時女將梅騰斯拿下澳洲網球公開賽女雙冠軍，這也是謝淑薇在澳網女雙首冠。 新華社
台灣網球名將謝淑薇與比利時女將梅騰斯拿下澳洲網球公開賽女雙冠軍，這也是謝淑薇在澳網女雙首冠。 新華社

台灣網球名將謝淑薇今天與比利時搭檔梅騰斯征戰WTA多哈女網賽，並榮膺女雙頭號種子，可惜卻在8強戰以1比6、3比6落敗，無緣挺進女雙4強。

上個月在澳洲網球公開賽包辦女雙、混雙金盃，謝淑薇締造台將紀錄，並一舉衝上女雙世界排名第2名，本週再度攜手冠軍搭檔梅騰斯（Elise Mertens）征戰WTA（國際女子網球協會）1000等級的多哈女網賽，同時榮膺女雙頭號種子，首輪輪空直接晉級16強。

昨役靠著加拿大的費南德茲（Leylah Fernandez）、喬治亞的卡拉珊尼克芙（Oksana Kalashnikova）選擇退賽，「台比聯軍」在1場未打的情況下，兵不血刃挺進女雙8強，加上另外2名女將詹皓晴吳芳嫺皆在首輪止步，謝淑薇成為台灣唯一希望。

8強戰強碰第5種子的荷蘭舒由絲（DemiSchuurs）、巴西史蒂芬妮（Luisa Stefani），兩組人馬上個月才在澳網女雙8強戰過招，當時「台比聯軍」以直落2帶走勝利。

沒想到此役「台比聯軍」在首盤狀況不佳，4次發球局皆遭到破發，即便第4局回敬破發，甚至力挽3個盤末點，但仍以1比6讓出。次盤雙方前4局戰成2比2平手，只是「台比聯軍」又在發球局相繼失守，導致無法逆轉戰局，最後再以3比6吞敗，無緣挺進女雙4強。

吳芳嫺 詹皓晴 謝淑薇

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