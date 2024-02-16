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帆船／奧運亞巡賽 澎湖有望設站

聯合報／ 記者王昭月／澎湖報導
中華民國帆船協會昨發布喜訊，澎湖已爭取到連辦3屆「亞洲高階帆船選手培訓及競賽」，有機會晉升ilca奧運帆船亞洲巡迴賽：台灣—澎湖站。圖／中華民國帆船協會提供
中華民國帆船協會昨發布喜訊，澎湖已爭取到連辦3屆「亞洲高階帆船選手培訓及競賽」，有機會晉升ilca奧運帆船亞洲巡迴賽：台灣—澎湖站。圖／中華民國帆船協會提供

澎湖風浪強勁，但海床沙地平穩，海域安全適航，是國內帆船、風浪板風箏浪板訓練大本營，中華民國帆船協會昨發布喜訊，澎湖已爭取到連辦3屆亞洲高階帆船選手培訓及競賽，有機會晉升ilca奧運帆船亞洲巡迴賽—台灣澎湖站，吸引各國帆船頂尖好手來台參賽。

中華民國帆船協會理事長陳雙全說，澎湖海域環境被列為世界5A級帆船賽事三大場地之一，今年元月終於取得連辦3屆亞洲高階帆船選手培訓及競賽的機會，只要順利完成3年活動，就具備爭取ilca奧運帆船亞洲巡迴賽台灣—澎湖站資格。

他表示，多年來澎湖觀音亭風浪板海域及白坑風箏浪板訓練基地常舉辦帆船相關賽事，加上在地特殊人文景觀，在在彰顯澎湖作為亞洲，乃至於全球帆船訓練中心的潛能。目前國內420級帆船、風箏浪板等運動選手，加總好幾千人，宜蘭、台北、台南、屏東也有學校重點推廣，未來澎湖晉升奧運帆船亞洲巡迴賽站點，至少2、30國選手會來台比賽，讓世界看見澎湖。

中華民國帆船協會已向體育署爭取補助，加強白坑風箏浪板訓練基地、觀音亭周邊硬體設施，擴充亞奧運新船設備，期望提供選手安全訓練場域，另也配合觀音亭水岸空間整合計畫，一舉提升國際觀光形象。

奧運 澎湖 風浪板 風箏

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