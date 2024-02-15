網球／蠻牛復出再延期 納達爾：我還沒準備好
先是退出澳網，「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）重返網壇的計畫又要繼續推延，今天他宣布退出卡達公開賽，目標在3月的印地安泉名人賽回歸。
屬於ATP 250系列的卡達公開賽2月19日開戰，37歲的納達爾原本預計參賽，但在開打前宣布退出。
「我很樂意到多哈出賽，很不幸的，我還沒準備好上場競爭。」納達爾透過社群表示，現階段會專注在拉斯維加斯表演賽，以及3月初的印地安泉名人賽。
生涯握有22座大滿貫的納達爾，去年受髖部所苦，放棄法網衛冕且賽季提前結束；今年他原本預計澳網與會，且在布里斯本公開賽復出，但因肌肉輕微拉傷退出墨爾本舉行的年度第一場大滿貫。
如今宣布回歸日期在往後延，納達爾最快會在美國時間3月3日在拉斯維加斯和同胞「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）進行表演賽，再投入千分級的印地安泉名人賽。
去年5月納達爾召開記者會宣布中斷法網連續出賽紀錄時，曾提到2024年可能是職業生涯最後一季，今年身體恢復狀況不如預期，讓「西班牙蠻牛」退休機會持續增高。
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