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多哈女網／第2種子高芙首戰爆冷出局 大坂直美產後首度連勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
名列第2種子的美國名將高芙爆冷一輪遊。 美聯社
名列第2種子的美國名將高芙爆冷一輪遊。 美聯社

曾登上女雙「世界球后」的捷克網球好手絲妮柯娃（Katerina Siniakova），本周多哈女網賽打出單打代表作，她在第二輪以6：2、6：4扳倒名列第2種子的美國名將高芙（Coco Gauff），爆出賽會大冷門。

高芙目前世界排名第3，列多哈女網賽第2種子，首輪輪空，第二輪面對目前排名42的絲妮柯娃，首盤雖失守，但第二盤連破2局取得4：0絕對領先，不料接續卻連失6局，讓絲妮柯娃成為1小時20分鐘後的勝家。

捷克網球好手絲妮柯娃 路透
捷克網球好手絲妮柯娃 路透

絲妮柯娃過去6度對戰高芙僅拿1勝，今天第7度碰頭再收勝場，晉級16強已是生涯最佳，下一戰將遭遇另名美國好手柯林斯（Danielle Collins），世界排名最高曾到第7位，2022年澳網更打進決賽，本周雖是會外賽出線，但晉級過程已經拍下列13種子的俄羅斯女將庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）。

握有7座大滿貫女雙冠軍的絲妮柯娃，挑戰單打持續挺進，她說：「肯定會是場硬仗，柯林斯是很積極的球員，我會試著專注在自己發球局，為每一分奮戰，希望會是場很好的比賽。」

產後復出的日本前「世界球后」大坂直美打下２連勝。 美國聯合通訊社
產後復出的日本前「世界球后」大坂直美打下２連勝。 美國聯合通訊社

產後復出的日本前「世界球后」大坂直美，多哈女網賽也連過2關，首戰以7：5、6：4擊敗列15種子的法國好手賈西亞（Caroline Garcia），今天面對克羅埃西亞對手瑪蒂琪（Petra Martic）再以6：3、7：6（11：9）奪勝，生女回歸後首度打下連勝。

大坂直美 澳網 高芙

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