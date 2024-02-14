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多哈女網／新春第一站挑戰第3冠 謝淑薇不戰而勝闖8強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
謝淑薇生涯贏得8座大滿貫。 路透社
謝淑薇生涯贏得8座大滿貫。 路透社

上月澳網包辦混雙和女雙金盃的我國網球「一姊」謝淑薇，和比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）墨爾本聯手後再出發，榮膺多哈女網賽頭號種子的澳網冠軍組合，台灣時間昨天深夜原本要迎接第二輪，因對手賽前退賽，不戰而勝直接晉級8強。

多哈女網賽屬於WTA 1000分大賽，總獎金321萬1715美金，單打64籤、雙打32籤，謝淑薇和梅騰絲名列女雙頭號種子，首輪輪空直接安抵16強，原本第二輪要交戰的加拿大、喬治亞聯軍費南德茲（Leylah Fernandez）／卡拉許妮可娃（Oksana Kalashnikova）選擇退賽，讓頭號種子兵不血刃再闖一關。

目前世界排名高居第2的謝淑薇，在多哈女網賽戰績亮眼，且從2002年就有參賽紀錄，2012年重返卡達，2014年和前中國大陸「金花」彭帥打下女雙金盃，隔年改搭前印度「球后」米爾莎（Sania Mirza）也闖進決賽才敗北，前一次2020年參賽又和捷克老搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）登頂。

彭帥、米爾莎和史翠可娃都已退役，38歲的謝淑薇去年復出後仍活躍網壇，大滿貫成績尤其亮眼，去年法網開始連4場大滿貫共打下3座女雙冠軍和1座混雙金盃，重返多哈女網賽將尋求賽史第3冠，下戰對手是第5種子荷蘭素爾絲（Demi Schuurs）／巴西史蒂芬妮（Luisa Stefani）和俄羅斯組合伯塔波娃（Anastasia Potapova）／齊佛娜瑞娃（Vera Zvonareva）勝家。

我國另2位女將詹皓晴和吳芳嫺也有參加多哈女網賽，但都在首輪止步。

史翠可娃 澳網 謝淑薇

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