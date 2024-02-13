多哈女網／澳網後再碰頭 大坂直美復仇退法國種子對手

澳網首輪的對決戲碼搬到卡達，這次換日本前「世界球后」大坂直美帶走勝利，她首輪以7：5、6：4擊敗列15種子的法國好手賈西亞（Caroline Garcia），在多哈女網賽迎接產後復出第2勝。

世界排名曾高居首位的大坂直美，上月澳網迎接升格當媽媽後的第一場大滿貫，但首輪就被賈西亞擊敗，上一站在阿布達比又是「一輪遊」，轉戰多哈總算迎接勝場。

握有4座大滿貫的大坂直美表示，感覺狀態已經進步許多，「在澳洲，我的回球並沒那麼好，感覺我的專注力也沒現在好。」她坦言生女後身體狀況要恢復是「很辛苦的旅程」，想要以孕前身體狀況為目標並不健康，「產後我很快回歸訓練，我是完美主義者，當你無法那麼快看到結國時是很難受的。」

「我感覺我正開著一台不是自己的車，所以我的身體並不是我習慣的樣子。」復出不到3個月的大坂直美分享說，產後回歸的旅程，她學會如何愛自己，「每天早上起床我都會看看女兒，知道自己夠強壯，帶著她來到這個世界。」

沒能延續對戰連勝的賈西亞提到，當有破發機會時，自己擊球都很準確，「澳網時我能抓住這些機會，今天卻沒有。」她也指出，今天對戰和澳網相同，每一分都沒有太多來回，但大坂直美有更好表現。

「世界球后」斯威雅蒂輕鬆擊敗對手。 法國新聞社

同場上陣的2屆冠軍、波蘭現任「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek），挑戰3連霸有好的起步，首輪輪空的她花不到65分鐘就以2個6：1拍下羅馬尼亞女將柯絲塔亞（Sorana Cirstea），輕鬆晉級第三輪。