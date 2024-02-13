超級盃／酋長情人節辦封王遊行 拜會白宮泰勒絲有望隨行

第58屆超級盃昨天在賭城拉斯維加斯登場，來自堪薩斯城的酋長隊逆轉舊金山代表49人後，送給球迷最浪漫的情人節禮物，球團宣布當地2月14日舉辦封王遊行，和粉絲一起歡慶連霸。

酋長隊昨天上半場最多陷入10分落後，先是19：19追平，最終在史上第二度延長賽的最後3秒完成關鍵達陣，以25：22擊退49人隊，戲劇性完成2連霸，球隊今天宣布，將在情人節早上11點開始在堪薩斯舉辦遊行，遊行將從堪薩斯成中心的第六街和格蘭德大道開始，一路向南網聯合車站，歷程90分鐘。

遊行結束後，酋長球員、教練及執行長亨特（Clark Hunt）將在球迷前發表奪冠感言。

堪薩斯酋長逆轉49人完成衛冕大業。 美聯社

堪薩斯城也宣布，酋長今年將造訪白宮，今天也已和白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）進行電話會議。除酋長成員，特別人物像是凱爾斯（Travis Kelce）的流行天后女友泰勒絲（Taylor Swift）是否會一同前往，成另外焦點。

尚皮耶透露，造訪白宮的成員將由酋長決定，「我無法說誰會出席，但我們很期待他們的到來。」