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羽球／亞洲團體賽「麟洋配」領軍 男團13日戰哈薩克
在馬來西亞莎阿南舉行的亞洲羽球團體錦標賽今天賽程安排出爐，由「麟洋配」李洋、王齊麟領軍的台灣男團明天預賽首戰哈薩克，預料將可輕鬆過關，至於女團則是輪空。
每2年舉辦一次的亞洲羽球團體錦標賽，採男團、女團分開進行，每名參賽選手只要有下場，都可獲得目前身上世界排名積分的1/10分數。打進前4名的國家可直接獲得今年湯優盃的參賽權，不過台灣過去不論男、女團都未曾打進過4強。
今年「台灣一哥」周天成為了備戰2月底開始的歐洲5連戰選擇休兵，而女單世界第3的「羽球天后」戴資穎則因身上還有些微傷勢需要恢復，同樣缺席這場亞團賽。
總教練劉佳城在接受中央社訪問時分析，韓國女團這次沒有派隊，「對我們來說還是有點機會可以拚一下4強門票，至於男團從分組預賽出線難度不高，還是要看8強抽籤結果。」
亞團賽台灣男團預賽和馬來西亞、哈薩克、汶萊同組；女團則是和日本、新加坡同組；男團明天首戰哈薩克，14日打汶萊、15日戰馬來西亞，女團明天休兵後，14、15日先後對上新加坡及日本，賽制預賽打完後取前2名進行8強單淘汰賽。
今年亞洲羽球團體錦標賽的台灣隊陣容，包括男子隊有林俊易、王子維、戚又仁、李佳豪，王齊麟/李洋、盧敬堯/楊博涵、李哲輝/楊博軒；女子隊則有許玟琪、白馭珀、宋碩芸、林思雲、許雅晴/林琬清、張淨惠/楊景惇、胡綾芳/林筱閔。
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