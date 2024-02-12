射擊／生涯5度參加奧運 名將林怡君要拚到身體說不

加上今年巴黎奧運，這已是台灣女子不定向飛靶好手林怡君第5度參賽，儘管如此，43歲的林怡君卻從沒想過退休，她笑說：「我已經跟飛靶劃上等號，要射到身體說不行為止。」

生長在單親家庭、又是獨生女，家中開餐廳的林怡君從小在外公、外婆與媽媽的呵護下長大，國中以前都在學跳舞、設計，沒想到高一參加了一場射擊夏令營後，她的人生就徹徹底底的改變。

林怡君在接受中央社訪問時說道：「那是我第1次到公西靶場，營隊教練給了我一把槍和5發子彈，結果我全都射中目標鋁罐，可能就因為這樣覺得我很有天分吧。」

就這樣林怡君和公西靶場結下超過20年的緣分，當了選手26年，她真沒想過可以「撐」這麼久，原本打算好好唸書、當設計師，長大後結婚生子，沒想到卻走了完全不一樣的路。

雖然已是第5次參加奧運，但對林怡君來說還是非常期待，「我的射擊生涯幾乎大大小小的獎牌都拿過了，就是差這一面奧運獎牌，如果我還能拚，為什麼要放棄？」林怡君堅定地說。

她透露，每次只要參加運動會前，大家都會問有什麼目標，「我想每一個選手都一樣，不會只是想要去參賽而已，都想要拚獎牌、拚金牌，我當然也是。」

談到自己的射擊路，林怡君特別感謝另一半兼教練蔡志成，兩人相輔相成走過低潮風波，如今也算是苦盡甘來，「我常常在想，如果我前幾次奧運有他陪伴的話，會不會結果早就不一樣了。不管如何，我很慶幸這次巴黎奧運能有他的陪伴。」