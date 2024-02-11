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舉重／首次空中過年 女將陳玟卉飛機餐當年夜飯

中央社／ 台北11日電
我國舉重好手陳玟卉。報系資料照-
我國舉重好手陳玟卉。報系資料照-

由於農曆年前有亞洲舉重錦標賽，返程機票剛好落在2月9日除夕夜，10日才抵達台灣，也讓舉重女將陳玟卉第1次在空中過年，而原本澎湃的年夜飯就變成了簡單的飛機餐。

巴黎奧運男、女子舉重從原本7個量級縮減至5個，原本64公斤級的陳玟卉也被迫改戰71公斤級量級，挑戰難度激增。

增重過程中陳玟卉一度卡關，原以為自己是吃不胖體質的她笑著說：「後來或許開關被開啟了，若有點不小心、不克制的話，會有點可怕。」

對陳玟卉來說，年夜飯能否吃得盡興，取決於年後比賽日期，她透露，有一次過年後緊接著有場國內比賽，那年過年真的沒辦法放縱，「只能吃5、6分飽，畢竟過年休假都沒訓練、身體都沒動。」

2月23日將迎來陳玟卉的27歲生日，她回憶以往過年經驗，又以東京奧運後的那次過年讓她印象深刻，由於她在東奧女子舉重64公斤級摘銅，靠著這面銅牌進帳國光獎金新台幣500萬元，她大方和家人分享這份喜悅，也有了首次發紅包的經歷。

至於那年合計發出多少紅包，陳玟卉並未透露金額，但她強調：「爸爸、媽媽、奶奶當然要準備特別大包的。」

平時與家人分隔兩地，陳玟卉為了備戰巴黎奧運，今年過年與家人相聚的時間並不多，農曆年前有烏茲別克亞錦賽，陳玟卉返程班機是2月9日除夕夜，10日才抵達台灣，確定趕不上圍爐，只能將飛機餐當成年夜飯。

陳玟卉年後將繼續備戰3月底在泰國曼谷登場的世界盃，截至1月底，奧運積分排名暫居第8的她，若能在4月底前仍維持在前10名內，將能取得巴黎奧運資格，她表示，將全力做好準備，期待連2屆登上頒獎台。

舉重 陳玟卉

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